11 részvény, amire figyelni kell a héten

A héten ismét a bankok lesznek a fókuszban, hétfőn a Bank of America kezdi a sort, kedden a Goldman Sachs, szerdán a Morgan Stanley első negyedéves számait ismerhetjük meg.A technológia szektorban is megkezdődnek a negyedéves jelentések, hétfőn zárás után a Netflix jelent, az IBM pedig kedden publikálja számait. Ipari vállalatok és fogyasztási cikkek gyártói is jelentenek a héten, többek között a Johnson & Johnson és a Procter & Gamble is jelent.