125 millió forintos büntetést kapott a Ryanair és a Wizz Air

Elmondása szerint a nem jogerős, elsőfokú ítélet ellen a légitársaságok fellebbezhetnek. Az ír Ryanairt 100 millió, a magyar hátterű Wizz Airt 25 millió forint bírság megfizetésére kötelezték.A kormánybiztos elmondása szerint a július végén, illetve augusztus végén indítottak eljárást a két légitársaság ellen. A Ryanair esetében két, Las Palmas repülőterére közlekedő járattal kapcsolatban merültek fel aggályok. Az utasoknak ugyanis csak az érkező repülőtéren közölték, hogy nem minden utas csomagját vitték el, több feladott poggyász is Budapesten maradt. A másik esetben túlsúlyra hivatkozva közölték az utasokkal a gép fedélzetén, hogy bizonyos csomagokat ki kell pakolni, és le kell szállnia annak, aki nem akar a csomagja nélkül utazni.A Wizz Air esetére György István nem tért ki. A Miniszterelnökség korábbi közlése szerint a Miniszterelnökség akkor közlése szerint a Wizz Air tisztességtelen a magyar fogyasztókkal szemben, mert nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, és nem biztosítja az utasok által előzetesen kifizetett szolgáltatásokat, mindeközben "semmibe veszi a fogyasztóvédelem alapvető szabályait".A vizsgálat elhúzódott, mivel a légitársaságokat többször is meg kellett keresni, az egyik cég pedig határidő-hosszabbítást is kért. A Ryanair és a Wizz Air esetében is egyértelműen megállapítható a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, a bírság összege azért tér el, mert a Ryanair súlyosabb, és több embert érintő szabálytalanságot követett el.György István jelezte: csaknem 200 vizsgálatot végeztek el eddig, ezek 75 százaléka járatkésés, 20 százaléka visszautasított beszállás, 5 százaléka pedig járatkimaradás miatt indult.