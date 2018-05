13 ezer dolgozót bocsát el a nagy brit telefontársaság

Az egykori állami távközlési monopólium nehéz időszakon van túl. A negyedik negyedévben az elemzői várakozásoknál nagyobb mértékben csökkentek a bevételei és az idei évre is bevételcsökkenést vár a menedzsment. Ennek nyomán egy új stratégiát és reorganizációs lépéseket jelentett be a legnagyobb brit távközlési cég.13 ezer dolgozót bocsátanak el, főként menedzseri pozíciókból és a back office-ból. 2008 óta nem volt példa ilyen mértékű leépítésre a vállalatnál. A cégnek több mint 100 ezer dolgozója van, a leépítés során az alkalmazottak 12 százalékától válik meg.Az elbocsátások 1,5 milliárd fontos költségmegtakarítást jelentenek a cégnek három éves időtávon. A reorganizációs költségek 800 millió fontra rúghatnak. Viszont az osztalékfizetést továbbra is fenntartja a cég.Az árfolyam nagy eséssel reagált a hírekre, 8 százalékos mínuszban állnak a papírok.