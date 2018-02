1,5 millió elektromos autót adott el tavaly a Toyota

A Toyota tavaly 1,52 millió, részben vagy teljesen elektromos hajtású Toyota és Lexus márkájú autót értékesített, többet az összes többi autógyártó vállalat alternatív hajtású autóeladásainál.A Toyota tavalyi eladásai nyolc százalékkal múlják felül az előző évi, szintén rekordnak számító értékesítést. A konszern tavalyi eladásaival három évvel a saját magának kitűzött 2020-as határidő előtt teljesítette az évi 1,5 milliós értékesítési célt.A Toyota így 20 év alatt a Lexus márkát is beleértve már 11,5 millió különböző elektromos hajtáslánccal rendelkező autót értékesített, ez 90 millió tonnával kevesebb szén-dioxid-kibocsátást jelent ugyanennyi robbanómotoros autó forgalomba helyezéséhez képest.A Toyota Motor Corp. hibrid elektromos (HEV), plug-in hibrid elektromos (PHEV), hidrogén-üzemanyagcellás elektromos (FCEV) és akkumulátoros elektromos (BEV) autókat gyárt, összesen 35-féle Toyota és Lexus modellt.A Toyota "Környezetvédelmi Kihívás 2050" elnevezésű terve 2030-ra évi 5,5 millió alternatív hajtású autó értékesítését irányozza elő. Ennek keretében a 2020-as évek elejére tíz akkumulátoros elektromos (BEV) modellt mutat be, 2025-től pedig minden egyes modelljének lesz már elektromos hajtással ellátott változata is.