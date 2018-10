1500 milliárd dollár veszteséget okoztak az amerikai jegybankelnök kijelentései

A JP Morgan elemzői megnézték, hogy hogyan reagál az S&P 500 akkor, amikor a Fed elnöke, Jerome Powell beszédet tart, ugyanis arra voltak kíváncsiak, hogy Powell inkább segíti a tőzsdéket, vagy a beszédei után inkább esnek a tőzsdék. Az elemzőház arra jutott, hogy az amerikai jegybank kamatdöntései után tartott beszédek után átlagban 0,44 százalékot esett, más nyilvános megszólalásai után pedig átlagban 0,4 százalékkal került lejjebb az S&P 500. Elnöksége alatt eddig három kamatdöntő ülést tartott az amerikai jegybank, Powell mindháromszor beszélt, beszédei alatt pedig mindháromszor estek az amerikai tőzsdék.Jerome Powell még csak február óta tölti be a Fed elnöki pozícióját, de a JP Morgan számításai szerint már 1500 milliárd dollár veszteséget okozott a tőzsdéken, összesen ennyivel csökkent ugyanis az amerikai vállalatok piaci kapitalizációja, amikor Powell beszélt.Ha ez a trend kitart, akkor érdemes a befektetőknek bekötniük a biztonsági övet, jövőre ugyanis Powell még több beszédet fog tartani, 2019 elejétől ugyanis már minden jegybanki ülés után beszédet mond, miközben most csak negyedévente mondja el véleményét a jegybankár.Idén egyébként kifejezetten jól teljesítenek az amerikai tőzsdék, az S&P 500 9,4 százalékot emelkedett, annak ellenére, hogy az amerikai jegybank idén már három alkalommal is kamatot emelt, Powell pedig minden jegybanki ülés után "lebeszélte" a piacot.