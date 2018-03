2 milliárd forintból bővíti soproni gyárát a Heineken

Thuróczy Zoltán, a Soproni Sörgyár vezetője elmondta, hogy év végéig a gyár területén épületeket bontanak, új göngyöleg tárolót, szociális blokkot, készáru raktárat alakítanak ki, emellett duplájára bővítik a szűrőüzemet, utat és csatornát építenek. A beruházás a termelésben nem okoz fennakadást.Az MTI kérdésére elmondta, hogy a beruházással a mintegy 250 embert foglalkoztató soproni gyárban közel negyven új munkahely jön létre, és éves szinten mintegy 400 ezer hektoliterrel több sört fognak gyártani az üzemben. A kapacitásbővítéssel nem kerül majd több sör a piacra, mert az nagyságrendileg kiváltja majd a közeljövőben Martfűn megszűnő gyártást - tette hozzá.Több eszközt is áttelepítenek Martfűről Sopronba, egyebek mellett kompresszorokat, tartályokat és úgynevezett nyomótankokat - mondta.José Matthijsse, a Heineken Hungária Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a marfűi gyártóbázis Sopronba telepítése mellett a hazai piacon megnövekedett Soproni sör iránti kereslet is indokolja a beruházást. A soproni gyárban közel száz féle terméket gyártanak, az idéntől az ízesített radlerekbe Magyarországon termelt gyümölcsök kerülnek.A cég tavaly nyáron jelentette be, hogy leáll a sörgyártás a martfűi gyárban, Sopronban viszont bővítenek. A martfűi üzemet fokozatosan disztribúciós és logisztikai központtá alakítják át.