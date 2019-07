2 milliárd forintért épít fejlesztőközpontot Magyarországon egy amerikai cég

A hazai ipar fontosabb beruházásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A hazai ipar fontosabb beruházásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Kifejtette: a 3D-s nyomtatók iparában a működés alapjául szolgáló szoftver fejlesztése jelenti a "királykategóriát", és most ebben a szegmensben érte óriási megtiszteltetés Magyarországot és azokat a magyarokat, akik a 3D nyomtatók fejlesztéséből az elmúlt években kivették a részüket.A termelés helyett mára a kutatás-fejlesztés (k+f) lett a siker alapvető feltétele, a munkahelyek száma helyett a meglévő munkahelyek technológiai színvonala, a k+f aránya és a hozzáadott érték számít. A módosított beruházásösztönzési rendszer ezért most már a technológiaintenzív beruházásokat részesíti előnyben - mondta a miniszter.Szijjártó Péter szerint az eredmények önmagukért beszélnek, hiszen a Magyarországon létrejött beruházások egyre magasabb hozzáadott értéket jelentenek.Ez látszik abból is, hogy míg 2017-ben a HIPA által Magyarországra hozott beruházások esetében az átlagfizetés 304 ezer forint volt, tavaly 425 ezer forint, idén az első fél évben pedig már 505 ezer forint - emelte ki.