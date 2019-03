20 millió dollárra zsarolta a Nike-t, 50 év börtönt is kaphat a jogász

Az egyik legizgalmasabb esemény ma az amerikai tőzsdéken a Nike-val kapcsolatos botrány, ami miatt a sportszergyártó árfolyama néhány perc alatt gyorsan lejjebb került, azóta azonban nagyjából a múlt pénteki záróértéke közelébe emelkedett vissza.

A hír, ami sok befektetőt megijesztett az volt, hogy a több híresség ügyvédjeként ismertté vált Michael Avenatti azt az üzenetet tette ki a Twitterre, hogy hamarosan egy olyan botrányról számol be egy mára összehívott sajtótájékoztatón, amiben érintett a Nike. Avenatti azt állította, hogy egy középiskolai kosárlabda botrányról van szó, amely nem csak a Nike felsővezetőihez ér el, de az ügyben az amerikai középiskolai kosárlabda magas rangú vezetői is érintettek.Avenatti azonban nem tudta elmondani, milyen botrányról is van szó, mivel a jogászt időközben letartóztatták, szövetségi nyomozók pedig azzal gyanúsítják, hogy megzsarolta a sportszergyártót, mégpedig azzal, hogy terhelő bizonyítékokat hoz nyilvánosságra, ha a Nike nem fizet neki és egy másik ismert ügyvédnek 20 millió dollárt. Avenatti azzal fenyegetőzött, hogy olyan botrányt robbant ki, ami tízmilliárd dollárral csökkenti a Nike piaci értékét.Avenattival szemben nem csak zsarolás a vád, auz ügyvéd ugyanis a gyanú szerint visszaélt ügyfelei vagyonával, azt saját költségei kiegyenlítésére használta fel, de egy bankot is megkárosított. Az ügyvédet akár 50 év börtönbüntetésre is ítélhetik.