200 milliárd mozdul meg egyszerre: hazaviszi a dugipénzt a világ egyik legnagyobb adóelkerülője

Mi a hír?

A technológiai vállalat a következő 5 évben 350 milliárd dollárral járulna hozzá az amerikai gazdaság teljesítményéhez. Ehhez a gigantikus számhoz úgy jutott el az Apple, hogy összeadták a cég és a beszállítói amerikai beruházásait, és a 350 milliárd dollárban még nincsen benne az adófizetés.

A vállalat 20 ezer új munkahelyet teremt, ebben már a beszállítóknál megnyíló új állások is benne vannak.

Hazaviszi a külföldön parkoltatott készpénzállományának nagy részét, ami után 38 milliárd dollárnyi adót fizet a vállalat.

A következő 5 évben 30 milliárd dollárt költ beruházásra az Apple, ebből 10 milliárd dollárt az amerikai adatközpontjára költ a vállalat.

A tavaly bejelentett 1 milliárd dollár helyett 5 milliárd dollárt költene a cég az innovációs alapján keresztül.

A világ legnagyobb hedge fundja az Apple

A harmadik negyedév végén készpénzállománya 262 milliárd dollárra rúgott, nettó készpénzállománya pedig 159 milliárd dollárt tett ki. Ez piaci kapitalizációjának 28, illetve 17 százaléka. Ebből mindössze 17 milliárd dollár van most az Egyesült Államokban.

Donald Trump korábban több alkalommal kritizálta az Apple-t, mert a világ vezető tech cége nem tesz eleget az amerikai gazdaságért. Az Apple tegnap bejelentésével válaszolt Trumpnak és a cég kritikusainak, és részben az új amerikai adójogszabályokra reagálva fontos elhatározásra jutott:Az Apple készpénzállománya olyan méretűre hízott mostanra, hogy akár évekig elélne bevételek nélkül is, vagyis működési költségeit éveken keresztül fedezni tudná a készpénzéből.Készpénzállományából a legnagyobb amerikai vállalatokat tömörítő S&P 500 index cégei közül 15 kivételével akármelyiket megvehetnéAz Apple kiemelkedően erős készpénztermelő képességgel működik, a működési cash flow több tíz milliárd dollár negyedévente és kötvénykibocsátás is rendszeresen van a cégnél, amiből újabb milliárdok folynak be. Osztalékot fizet és saját részvényeket is vesz, aminek eredménye, hogy már lassabb ütemben hízik a készpénzállomány. A beruházások folyamatosak, de nagy költekezés nincs az Apple-nél. Akvizíciókra se nagyon költ, hiszen inkább a belső kutatás-fejlesztés és az organikus növekedés híve az Apple, jellemzően csak kisebb vállalatok, startupokat vásárol fel. Mindezek fényében nem csoda, hogy halmozódik a készpénz.

Az Apple-nél a készpénzállománynak csak nagyon kis része van tényleges készpénzként, a többségét valamilyen formában befekteti. A mérlegben a hosszú lejáratra tartott értékpapírokmegközelítik a 200 milliárd dollárt. Az Apple ezt az összeget államkötvényben, vállalati kötvényben, részvényekben tartja. Tulajdonképpen az Apple pénzügyi részlege a világ legnagyobb hedge fundja a kezelt vagyon alapján.

Hatalmas összegeket tartanak külföldön az amerikai vállalatok

Donald Trump adóreformjával sok minden megváltozott és a technológia szektor óriásai is elkezdték átgondolni adózási gyakorlatukat. A korábbi 35 százalékos társaság adó mellett a nagy amerikai cégek - különösen a technológiai vállalatok - az adóelkerülés mestereivé váltak az elmúlt években, ahogy igyekeztek a profitokat és a részvényei értéket maximalizálni.

Így kerülik el az adófizetést a nagy amerikai vállalatok A leismertebb adóoptimalizálási taktika a "dupla ír - holland szendvics" néven ismert. A Google esetén ez például úgy néz ki a gyakorlatban, hogy az európai tevékenységekből származó bevételetek az ír leányvállalathoz, a Google Irelandhoz futnak be, ahol a legalacsonyabb a vállalati adókulcs Európában (mindössze 12,5%). A Google ír leányvállalatától a pénzek egy holland céghez, a Google Netherland Holdingshoz kerülnek, kikerülve így az írországi adófizetés egy részét. Végül pedig a holland cégtől, amelyet olyannyira csak erre a célra tart fenn a Google, hogy még alkalmazottja sincsen, a Google másik ír leányvállalatához, a Google Ireland Holdingshoz futnak be a bevételek jogdíjak formájában, ami viszont már az adóparadicsomként ismert Bermudákon adózik.



Az amerikai vállalatoknak így nem kellett kifizetniük a 35%-os adót a külföldi tevékenységekre (elkerülve a kettős adóztatást) addig, amíg nem "hozzák haza" a készpénzt, ez pedig arra ösztönzte a vállalatokat, hogy az offshore számlákon hagyják a pénzüket. A technológiai vállalatoknál különösen nagy a súlya a külföldi profitoknak, ugyanis bevett szokás, hogy a szabadalmakat és a különböző szellemi termékeket alacsony adózású országokba helyezik át. az Apple a készpénz 93 százalékát tartja külföldön.

Mihez kezd a hazavitt pénzzel az Apple?

Mit gondolnak az elemzők?

Donald Trump minden idők legnagyobb amerikai adóreformját vezényelte le:Donald Trump nem titkolt célja, hogy a hazai beruházásokat felpörgesse és a nagyvállalatokat rávegye arra, hogy hazavigyék a külföldön tárolt készpénzüket. Az adócsökkentéssel pedig nagy ösztönzőt kaptak a vállalatok erre, különösen annak fényében, hogy az európai kormányzatok szemét egyre jobban szúrja, hogy az amerikai technológiai óriások minimális adót fizetnek az európai tevékenységeik után.Az európai országoknak jól jön, ha a nagy amerikai technológiai óriások jelen vannak, hiszen munkahelyeket teremtenek, de előbb-utóbb hiányozni kezdenek a potenciális adópénzek, különösen az olyan válságos időkben, mint 2008 után, minden fillér számít a kormányoknak. A technológiai cégek megadóztatása már európai szinten is felmerült, bár a megvalósítás technikailag nem könnyű, pont azért, mivel nem abban az adott országban mutatja ki a nyereséget az Apple, a Facebook, vagy a Google, ahol valóban keletkezik.A hírek szerint jövőre napirendre kerülne az Európai Bizottságnál a kérdés és egy európai szintű megoldáson gondolkoznak, hogy több adót fizessenek az amerikai technológiai vállalatok Európában, akár úgy, hogy az adózás árbevétel alapú lesz a GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) cégeknél. De addig is ahol lehet, ott lecsapnak az európai szabályozók, az Európai Bizottság például 13 milliárd eurós büntetést rótt ki az Apple-re az évek alatt be nem fizetett adók miatt. Az Európai Bizottság döntése szerint az adókedvezmény, amit az ír kormánytól kapott az Apple, illegális állami támogatásnak minősül.Az Apple annyira igyekezett elkerülni az adófizetést, hogy 260 milliárd dollárnyi készpénzállománya mellett is inkább kötvényeket bocsátott ki, hogy finanszírozni tudja az osztalékfizetéseket és a saját részvény vásárlásokat. Erre a kamatkörnyezet is ösztönözte, a jó minősítéssel rendelkező vállalatok ugyanis rekordalacsony hozamok mellett tudtak eladni kötvényeket.A nagy akvizíciók nem jellemzőek a cégre, de az osztalékfizetés és a saját részvény vásárlás pozitív lenne a részvényeseknek. Fizet osztalékot az Apple jelenleg is, de azért nem számít osztalékpapírnak: 1,4 százalék az éves osztalékhozam. A saját részvény vásárlás pedig több csatornán keresztül is kedvez a befektetőknek. Egyrészt támogatja az árfolyamot, mert egy pluszkeresletet jelent a vállalat részvényeire, másrészt az egy részvényre jutó nyereséget növeli akkor is, ha a profit stagnál, köszönhetően a részvényszám csökkenésének.Az Apple közleménye túl sok részletet egyelőre nem tartalmazott azzal kapcsolatban, hogy hogyan akarja felhasználni a cég a "hazaszállított" készpénzt, ezzel valószínűleg meg kell majd várni a negyedéves gyorsjelentést követő tájékoztatót február elsején - áll a Nomura elemzésében. Az, hogy 38 milliárd dollárt fizet be adóként, arra enged következtetni, hogy a teljes készpénzállományát hazavinné (15,5 százalékos adókulccsal számolva). Az elemző becslései szerint az Apple évente 30 milliárd dollárnyi készpénz termel külföldön, így még ha haza is viszi a teljes készpénzállományát, nem lesz szűkében a pénznek külföldön.

A bejelentés inkább a készpénz újrabefektetéséről és a munkahelyteremtésről szólt - véli a Nomura elemzője.Az Apple a bejelentés szerint a következő öt évben mintegy 350 milliárd dollárral járulhat hozzá az amerikai gazdasághoz, ami átlagosan éves szinten 70 milliárd dollárnak felel meg. Az Apple már most is évente 55 milliárd dollárt költ el "otthon" a belföldi beszállítókon keresztül. Az adó, amit a készpénz hazaviteléért fizetnie kell, az évente 8 milliárd dollárnak felel meg, a tőkeberuházások mértéke pedig 6 milliárd dollár lehet évente. Eddig az Apple évente mintegy 13 milliárd dollárt költhetett tőkeberuházásokra, ebből több mint 6 milliárd dollárt az Egyesült Államokban. A bevételeinek 40 százaléka keletkezik a hazai piacán és már most is vannak folyamatban nagy amerikai beruházásai, nemrég zárult le az új központi épület megépítése és adatközpontokat is épít.A hazavitt készpénz felhasználásába túl sok betekintést egyelőre nem nyújt az Apple, de Tim Cook vezérigazgató korábban azt nyilatkozta, hogy figyelik az akvizíciós lehetőségeket. Az osztalékfizetés és a saját részvény visszavásárlás pedig mindig is prioritást élvezett a cégnél és a legutóbbi részvényesi készpénz-visszajuttatási programjából már csak 44 milliárd dollár van hátra. A Piper Jaffray elemzője szerint nem lenne meglepő, ha felpörögnének a kisebb, stratégiai akvizíciók az Apple-nél.Az Apple részvényei nem olcsók, az árazása a szuperciklus tetejének felel meg, 15-szörös előretekintő P/E rátával. A Nomura elemzője szerint a befektetők már beárazták az adóreform és az iPhone-eladási volumen és az átlagár növekedésének hatásait. Ha azzal számolunk, hogy a hazakerülő készpénz nagy részét saját részvény vásárlásokra költi a cég, akkor a részvényszám csökkenése és ezzel az egy részvényre jutó eredmény növekedésével párhuzamosan a P/E ráta 11-szeresre csökkenne. De a Nomura elemzői szerint nem valószínű, hogy kiugróan nagy saját részvény-visszavásárlást jelent be a társaság.

Az átlagos célár most 188 dollár, a medián 195 dollár, ami a tegnapi záróárfolyamhoz képest 5, illetve 9 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A befektetők örömmel fogadták a bejelentést, a részvényárfolyam 1,7 százalékot emelkedett a bejelentésre a tegnapi kereskedésben. A reakció csak mérsékelt volt, elemzők szerint a piacok már rég beárazták a hatást, hiszen amint az adóreformmal kapcsolatos tervek napvilágot láttak, megkezdődtek a spekulációk, hogy hazaviheti készpénzállományát az Apple. Különösen annak fényében, hogy Európában egyre hevesebben kezdték támadni az Apple adóelkerülési gyakorlatát az elmúlt években.

A Nomura elemzője nem változtatott sem az Apple részvényeinek célárán, sem pedig az ajánlásán a bejelentést követően: továbbra is 175 dolláros célárral tartásra ajánlja a társaság papírjait, ami a tegnapi záróárfolyam alatt van.Tegnap több elemző is megemelte az Apple részvényeire vonatkozó célárát, a Guggenheim Securities 20 százalékkal, a Piper Jaffray 12 százalékkal, a Wells Fargo Securities 9 százalékkal módosította felfelé az Apple részvényeire vonatkozó célárfolyamát.