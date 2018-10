2019-től újra számolnunk kell az innovációs járulékkal

az összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

2015-től sok cég mentesült az innovációs járulékfizetési kötelezettség alól és kérhette vissza a korábban befizetett előlegét annak következtében, hogy a mikro és kisvállalkozási méret meghatározási részletszabályai megváltoztak a vonatkozó jogszabályban. Jövő évtől közülük sokaknak újra számolniuk kell ezzel a kötelezettséggel, míg a K+F ráfordításokat továbbra sem lehet figyelembe venni a járulék meghatározásánál - hívja fel a figyelmet Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group Adótanácsadási Üzletágának Partnere.Ahogyan eddig is, a mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok 2019-től is mentesek az innovációs járulék kötelezettség alól, azonban azt, hogy mely vállalkozások tartoznak ebbe a körbe, újra a 2015 előtti szabályok szerint kell majd meghatározni.A korábbi évekhez hasonlóan azon vállalkozásokról van szó, amelyeknekA fenti mutatókat az innovációs járulékkötelezettség megállapításához jelenleg csak az adott cégre vonatkozóan kell vizsgálni, jövő évtől viszont újra a kapcsolódó és partnervállalkozásokkal együtt.Azon cégeknek lehet 2019-ben innovációs járulékkötelezettsége - összegzi a szakértő - akik esetében a partner és kapcsolódó vállalkozásokkal együtt vagy a foglalkoztatottak létszáma legalább 50 fő vagy az éves nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg is (mindkét érték!) eléri vagy meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget 2016-ban és 2017-ben is.Azon vállalkozások, amelyeknél a mutatószámok csak 2016-ban vagy csak 2017-ben, vagy egyikben sem haladják meg a fenti határértékeket, továbbra sem kötelesek innovációs járulékot fizetni, egészen addig, amíg a fentiek szerint összeszámítandó mutatóik két egymást követő évben el nem érik a fenti határértékeket - jegyzi meg Bagdi Lajos.