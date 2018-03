25 forintos osztalék jöhet a Magyar Telekomnál

25 forintos osztalék fizetésére tesznek javaslatot

Ez egyben azt is jelenti, hogy a korábbi ígérettel összhangban 25 forintos osztalékot fizethet részvényenként a Magyar Telekom.

Fizethetne több osztalékot is a vállalat

De nem ez a prioritás, hanem például az adósságállomány leépítése, ebben jól is áll a Telekom, a nettó eladósodottsági ráta a menedzsment 30-40 százalékos célsávjának közepére, 5 éves mélypontra, 34,8 százalékra csökkent tavaly év végére.

Közzétette közgyűlési előterjesztéseit a Magyar Telekom, így kiderült többek között az is, hogy az éves beszámoló elfogadásával egy időben a társaság igazgatósága összesen 26 069 millió forint osztalék kifizetésére irányuló javaslatot terjeszt a vállalat 2018 áprilisában tartandó éves rendes közgyűlése elé. 2017-ben a Magyar Telekom összesen 26 067 millió forintosztalékot fizetett, vagyis nem változik érdemben a kifizetés mértéke.Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk , annak ellenére, hogy a Telekomnak kifejezetten jól megy, a cégvezetés nem emelte meg az osztalékvárakozását, ugyanúgy 25 forintot fizetne részvényenként a 2018-as, mint a 2017-es eredmény után. Pedig a Telekom ontja magából a pénzt, 2016-ban 57, tavaly 58 milliárd forint volt a szabad cash flow, 2018-ra pedig közel 60 milliárddal számol a menedzsment, ami alapján már évek óta simán ki tudna fizetni 50 forintnál is magasabb osztalékot. Igaz, vannak extra tételek, de ha azokat kiszűrjük, akkor is jóval több, mint 25 forint kifizetésére is lenne lehetőség.

Mekkora osztalékhozamról van szó?

A Magyar Telekom árfolyama közel 0,5 százalékot erősödött a múlt pénteki záráshoz képest, így 446 forinton zárta a napot. A menedzsment által javasolt 25 forintos osztalékkal számolva így több mint 5,6 százalékos osztalékhozam adódik.