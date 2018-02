250-nel egy repülőtér kifutópályáján a világ legjobb autójával

Kell egy kis luxus

A program

Lenne kedved kipróbálni a Csorba-tónál, hogy viselkednek a Rolls-Royce-ok havas, jeges úton? - kérdezte emailben Frank Tiemann, a Rolls-Royce kelet-európai kommunikációs vezetője. Mi mást lehetne válaszolni egy ilyen kérdésre, mint hogy igen? A legközelebbi kapcsolatom eddig a márkával az volt, amikor a müncheni BMW múzeumban belenézhettem egy Rolls-Royce belsejébe, most pedig egészen exkluzív környezetben lehetne hajtani százmilliós autókat, néhány órára arab sejkek vagy orosz oligarchák bőrébe lehetne bújni.

Összhang Fotó: Rolls-Royce

Persze elfogadtam a meghívást, amire a haverok azt mondták, ha igazán menő vagyok, nem is vezetem majd a Rollsokat, csak a jobb hátsó ülésen sofőröztetem magam. Volt olyan rész is, de nem hagytam ki a vezetést sem, mivel nem sok máshoz hasonlító élmény lepadlózni egy Rolls-Royce-t.

Jól áll neki a havas hegycsúcs Fotó: Rolls-Royce

Az autók

a Phantom nevű csúcslimuzin, és annak nyújtott változata,

a szegény ember luxuslimuzinja a Ghost, és annak hosszabb tengelytávú változata,

a Ghost kupéváltozata, a Wraith,

a Dawn nevű kabrió,

és a Ghost, a Wraith és a Dawn erősebb változata, a Black Badge.

A tervezett túra nagyjából 110 kilométeres volt, havas-jeges, kis forgalmú mellékutakkal, főúttal, és a tesztvezetés megkoronázásaként padlógázas gyorsulással, végsebességpróbával és autópályatempós jávorszarvas-teszttel a Poprád-Tátra repülőtér kifutópályáján.A Rolls-Royce-nak jelenleg 9 modellje van (a gigantikus SUV, a Cullinan projektnevű autó idén év végétől lesz kapható):

A modellpaletta Forrás: Rolls-Royce

A célcsoport

Mi ezekből a Ghost sztenderd és nyújtott változatát, és a Wraith Black Badge változatát vezethettük, a Phantomot csak megnézni volt szabad, a Dawn tesztvezetésére pedig azért nem került sor, mert az érkezésünk előtti hétvégén, a Kempinski Hotel előtt kiállított kabrió megtetszett egy arra járó milliárdosnak, és egyszerűen megvette. Mindenkinek vannak impulzusvásárlásai, van, aki ruhát, van, aki luxusautót vesz hirtelen felindulásból.A Rolls-Royce tulajdonosokról nagyjából az a kép alakult ki, hogy jellemzően az 50-es éveik végén járó férfiak, akik megtehetik, hogy az autógyűjteményükbe betegyenek néhány Rolls-t is. Ez néhány évtizede még így is volt, az elmúlt években azonban - részben az új, fiatalosabb modelleknek, a Wraithnek és a Dawnnak is köszönhetően - egyre fiatalabbak a márka vevői. 2010-ben még 56 év körül volt a Rolls-Royce tulajdonosok átlagéletkora, mostanra ez 45 évre csökkent, vagyis 7 év alatt 11 évet csökkent az átlag, amivel a Rolls-tulajok már jóval fiatalabbak, mint a Mercedes, a BMW vagy a nagy rivális Bentley tulajdonosai. Ráadásul már majdnem minden hatodik Rolls-tulajdonos hölgy. Az átlagéletkort egyébként főleg Kína húzza lefelé, sokan gazdagodtak meg relatíve fiatalon, ők pedig szívesen megmutatják, mijük van, például luxusautókkal. Az Egyesült Államokban híres sportolók, énekesek, színészek vesznek már relatíve fiatalon Rolls-Royce-t, a 31 éves Lady Gagának, a 37 éves Kim Kardashiannak, a 40 éves NFL-sztár Tom Bradynek is van Rolls-Royce-a, a szintén 40 éves, korábbi ökölvívó bajnok Floyd Mayweathernek az autógyűjteményében pedig 6 hófehér Rolls-Royce kapott helyet.Egyébként nem csak a gyorsan és fiatalon meggazdagodott kínai vagy amerikai vevők húzzák a Rolls eladásait, a cég képviselői elmondták, hogy mivel a kelet-közép-európai országokban is sokan hirtelen lettek kiugróan vagyonosak, az elmúlt években itt is megugrottak a márka eladásai. Az új modellekkel más vásárlói réteget tudott megszólítani a márka, a Wraith-vevők 60 százalékának, a Ghost vevőinek pedig 80 százalékának korábban soha nem volt Rolls-Royce-a. A Rolls tulajdonosoknak egyébként jellemzően van még 4-5 másik autójuk, egy sportautó, egy SUV, egy olyan, amivel nagyobb távolságokra utaznak, és egy városi autó is, a Rolls-t sokan csak bizonyos eseményekre veszik elő, és néhány nap használat után akár egy évig is várakozik töltőn a tulajdonosok garázsában.A Rolls az elmúlt években jellemzően 3500-4000 autót adott el, 2017 azonban nem sikerült túl jól, az értékesítés 16 százalékos visszaesése nagyrészt a közel-keleti eladások masszív visszaesésének tudható be,

de az is igaz, hogy tavaly modellváltás miatt nem volt elérhető a Phantom, az új, VIII. generációt tavaly júliusban mutatták be, és idén év elejétől szállítják a vevőkhöz, állítólag Karl Lagerfeld és Sean Connery is rendelt belőle.

Farokméregetés: 3-as BMW-nek tűnik a nyújtott (!) 7-es a Phantom mellett...

Ki vezet?

Szinte az összes Wraith-et, Dawnt, a Ghost sztenderd hosszúságú változatának 80 százalékát, és a nyújtott Ghost nagyjából felét a tulajdonosok vezetik, a Phantomot viszont szinte kizárólag sofőrök, akiknek külön oktatást is szervez a Rolls-Royce. A White Glove Program nem elsősorban a vezetésre fókuszál, mivel az autókat kifejezetten egyszerű irányítani, inkább azokra a finomságokra, amikkel a sofőr az utazás minden elemébe eleganciát csempészhet. Kezdve attól, hogy a fejtámlákat, a biztonsági öveket vagy éppen a klíma gombjait hogyan állítsa be a sofőr, hogy azok harmonikusak legyenek, milyen szögben, milyen tereptárgyaktól (pl. szemetes, építkezési törmelék stb.) távolabb parkolja le a söfőr az autót, hogy a Rolls a legjobb oldalát mutassa, egészen odáig, hogy hogyan kell az utasokat az autóhoz kísérni, a csomagjaikat a csomagtartóba helyezni, de azt is megtanulják a Rolls-Royce sofőrjei, hogy az autók ajtajába rejtett, teflon bevonatú, a Rolls színével harmonizáló, közel 180 ezer forintos esernyőket hogyan használják a paparazzókkal szemben.

Mondjuk hasonlót már egy Superb is tud

Az igények

Az oktatás vezetési része inkább arról szól, hogyan lehet olyan finoman elindulni és megállni, gyorsítani és lassítani, hogy abból az utasok szinte semmit ne vegyenek észre.Aki Rolls-Royce-ot vesz, az nagyon ritkán választ alapverziót, a vevők jellemzően kihasználják, hogy a brit márkánál szinte bármit lehet, maximálisan személyre szabhatók az autók. Ami persze nem azt jelenti, hogy a Rollsok bármelyik paramétere megváltoztatható, motorból ugyanis minden típushoz csak egy, a BMW N74-es kódjelű motorjának különböző változata kapható, a váltó is csak 8 fokozatú ZF lehet, és vezetéstámogató rendszerekből sem érhető el minden, amit más márkák kínálnak (erről bővebben később), de például színekben, vagy a beltérben használt intarziák, varrások formáiban tényleg a csillagos ég a határ. Hallottunk olyan milliárdosról, aki lila és arany külső színben kérte az autóját, és olyan cseh Rolls-Royce-vásárlóról is, akinek a második világháború a kedvenc történelmi időszaka, ezért az autóiba olyan csatajeleneteket varrtak a bőrülésekre, és gravíroztak a műszerfalra, amelyek cseh repülőpilóták világháborús hőstetteit örökítik meg. Ehhez képest tényleg visszafogott történet, hogy egy orosz oligarcha a kedvenc bőrcipőjének színéhez igazíttatta a megvásárolt Rolls-Royce bőrbelsőjét.A személyre szabhatóságra a kedvenc példám a Starlight Headliner, amivel csillagos eget varázsolhatunk a Rolls-Royce-ok tetőkárpitjára. 800-1600 üvegszálas optikai világítótest nyújt extra fényt a perforált bőrkárpiton keresztül, mégpedig úgy, hogy a fényforrások különböző szögben, különböző mélységben és különböző fényerővel világíthatnak, így tényleg a csillagos égboltot imitálják. A nagyságrendileg 12 ezer dolláros, vagyis közel 3 millió forintos extra elkészítése alap esetben 9 órán keresztül tart, de van lehetőség arra, hogy a csillagos égbolt a vevőnek megfelelő mintát kövessen, volt példa arra, hogy a vásárló a címerét, egy másik pedig a nagy- és a kisgöncölt szerette volna látni a tetőkárpitján, ezekhez a speciális mintázatokhoz a sablon elkészítése 17 órát is igénybe vehet.

Határ a csillagos ég Fotó: Rolls-Royce

A megrendelőknek általában 4-5 hónapot kell várniuk az új autójukra, de ha speciális kívánságaik vannak, az alaposan megnövelheti a várakozási időt, abban az esetben akár közel egy év is eltelhet a megrendelés és a leszállítás között, utóbbira egyébként szinte bárhol sor kerülhet, függetlenül attól, van-e márkakereskedés az adott országban, házhoz viszik az új Rolls-Royce-t.