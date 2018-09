2900 alkalmazottat bocsát el a Siemens

Még novemberben jelentette be a Siemens, hogy a hatékonyság javítása és különböző racionalizálások miatt jelentős létszámcsökkentést hajt végre Németországban. Akkor 3400 alkalmazott elbocsátásáról volt szó, most azonban bejelentették, hogy 2900 dolgozótól válnak meg, a létszámleépítés is része annak a tervnek, amelynek keretében 500 millió eurós költségmegtakarítást kíván elérni a német cég.A fosszilis erőművi piac jelentősen zsugorodott az elmúlt években, erre a Siemensnek is reagálnia kell, emiatt részben az erőművi részlegtől bocsátanak el alkalmazottakat, a leépítésre a következő 2 évben kerül sor. A leépítéssel kapcsolatban több egység eladása is felmerült, a lipcsei telephelyet eladná a Siemens, az offenbachi egységet pedig bezárnák.Tavaly év végén a Siemensnek világszerte 372 ezer alkalmazottja volt, vagyis a mostani leépítés a dolgozók 0,8 százalékát érinti.A Siemens árfolyama idén 4,4, az elmúlt egy évben 4,8 százalékot esett.