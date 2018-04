30 százalékos esést vár az amerikai tőzsdéken Mark Mobius

Mark Mobius véleménye szerint az amerikai részvénypiacon 30 százalékos korrekció jöhet, ami lényegében kiradírozná az elmúlt két év emelkedését. A 81 éves befektetési guru szerint az ''indikátorok többsége'' a Dow Jones és az S&P500 esetében is egy nagy esés felé mutat.A Franklin Templetont több mint 30 év után elhagyó alapkezelő kiemelte, lát esélyt egy 30 százalékos zuhanásra, Mobius szerint a mindenkori csúcsán járó amerikai fogyasztói bizalom nem jelent jót, míg a guru hozzátette, hogy számára úgy tűnik, mintha a piac csak egy kiváltó okra várna, amelyet követően eshet, bár Mobius szerint ez lehet egy természeti katasztrófa, vagy akár háború is, például Észak-Koreával.A befektetési szakember -aki sikerrel jelezte előre a bikapiac kezdetét 2009-ben- amiatt is aggódik, hogy egy lehetséges esést felerősítene a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) növekvő részaránya is, miután az ETF-ek teszik ki az amerikai részvénykereskedés közel felét. Mobius szerint az ETF-ek további esést okozhatnak, ha a piac esni kezd.Mobius mindemellett azt is kiemelte, hogy a pálya az egyedi részvénybefektetésekben gondolkodók felé lejthet, azonban a guru azt is elismerte, ha az amerikai elnök gazdasági élénkítési törekvései -beleértve az amerikai adóreformot is- sikeresnek bizonyulnak, azt követően a piacok rövid távon tovább emelkedhetnek, bár a szakember szerint a piacok csúcsközeli állapotban lehetnek és Mobius szerint ha az amerikai részvénypiacok esni fognak, akkor mindenki ''bajba kerül majd''.