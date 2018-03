30 százalékos részvénypiaci esést is elképzelhetőnek tart a Saxo Bank közgazdásza

A Saxo Bank szakértője jelentős esést is elképzelhetőnek tart a részvénypiacon, a CNBC-nek nyilatkozó Steen Jakobsen több trendet is kiemelt, amelyek visszavethetik a világgazdaság teljesítményét. A dán Saxo Bank közgazdásza több tényezőt is megnevezett, Steen Jakobsen a potenciális kereskedelmi háború, a szélesedő amerikai költségvetési hiány mellett a növekvő hitelkártya adósságokat és az infrastrukturális beruházások körüli bizonytalanságokat is kiemelte.Jakobsen szerint a gazdaságban egy hirtelen bekövetkező recesszió esetén a részvénypiacon 25-30 százalékos korrekció jöhetne. A közgazdász úgy érzi, hogy a piaci szereplők hibásan árazzák a''Goldilocks'' forgatókönyvet ott (gazdasági növekedés alacsony infláció mellett), ahol a gazdasági adatsorok nem kiemelkedően jók, de nem is nagyon rosszak. A 2018-as évet tekintve sok elemző erős globális növekedésben reménykedik, magasabb infláció és magasabb beruházások mellett, azonban Jakobsen szerint ezek megvalósulása nem látszik egyértelműen.A dán bankház közgazdásza ehelyett Frankensteint hozta fel példaként, mivel vélekedése szerint a jegybankárok torzították el a gazdaságot, miután több ezer milliárd dollárt fecskendeztek a világgazdaságba, így serkentve a növekedést és a beruházásokat. Jakobsen kiemeli, hogy a 2018 első negyedévében várt 5 százalékos GDP növekedési előrejelzések nem valósultak meg,A globális kereskedelmi háború lehetősége Jakobsen szerint nem magyarázza kizárólagosan a gyengébb növekedési kilátásokat, mivel a közgazdász szerint más tényezőket is érdemes figyelembe venni. A szakértő szerint az alacsony növekedés és a mérsékelt infláció mellett az amerikai költségvetés nem tartalmazza az infrastrukturális kiadásokat, ezért a Saxo Bank közgazdásza nem osztja ezen tényező gazdaságélénkítő hatásával kapcsolatos piaci várakozásokat, amelyek tényleges megvalósulása nem látszik Jakobsen szerint.