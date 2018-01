5 milliárd - Ennyi tárgyat szállított ki tavaly az Amazon

Az Amazon története során most először tette közzé a szállítási számait, így mivel nincs összehasonlítási alap, el kell hinnünk az e-kereskedelmi óriásnak, hogy nem csak az elszállított tárgyak, de az új feliratkozók száma is rekordot döntött a tavalyi évben.Általában azt sem teszik közzé, hogy melyik termékekből adtak el a legtöbbet, de most megtört a jég, elmondásuk szerint az Echo Dot asszisztens , és a Fire TV Stick lett a két legnépszerűbb termék az Amazonon.

Az Amazon Prime egyébként egy prémium szolgáltatás, amely az előfizetői számára a két napos ingyenes házhozszállítás mellett rengeteg egyéb előnyöket biztosít, így például a Netflixhez hasonló videó streaming szolgáltatást is. A Prime jelenleg 16 országban van jelen.Az Amazon árfolyama 55 százalékot emelkedett az elmúlt egy évben.