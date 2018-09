5 százalék alatt Nagy Imre az Alterában

Hétfőn jelentette be az Altera , hogy elindult a cégbírósági folyamata az Altera korábban elhatározott zártkörű tőkeemelésének, amelynek keretében a Wallis Csoport négy autós vállalata 15,8 milliárd forintos apporttal az Altera tulajdonába kerülnek.Kedden azt is megtudtuk , hogy a Wallis tulajdonában lévő Altera törzsrészvények száma 28 millió forintra emelkedett, részesedése 83 százalékra nőtt.Ma az Altera zártkörű tőkeemelése kapcsán azt tették közzé , hogy az Altera egyik részvényesének, Nagy Imrének a részvénytulajdona nem változott, továbbra is 300 ezer darab Altera-részvénye van (ennek piaci értéke 222 millió forint), a bejelentésre azért került sor, mert Nagy Imre tulajdoni hányada a tőkeemelés miatt átlépte az 5 százalékos küszöbértéket, részesedése 0,89 százalékra csökkent.Az Altera árfolyama idén már közel 30, az elmúlt egy évben 636 százalékot emelkedett.