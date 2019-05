5G teszthálózatot indított a Telenor Győrben

A telekommunikációs vállalat saját tesztjei mellett az egyetem mérnökhallgatói számára is rendelkezésére bocsátja a legújabb mobilhálózati technológiát.Az 5G mobil technológia előnyei a korábbiaknál lényegesen nagyobb letöltési sávszélesség, a rendkívül alacsony válaszidő és a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb számú eszköz egyidejű kiszolgálása.A hálózati képességekre épülő termékek és szolgáltatások kidolgozása még a piaci szereplőkre vár. E folyamat felgyorsítására írt alá együttműködési megállapodást a Telenor a győri Széchenyi István Egyetemmel.Telenor 5G tesztjének hálózati partnere a ZTE Corporation, amely nem csak a hálózati összetevőket szállította és helyezte üzembe, hanem a világ első 5G képes okostelefonjai közül is biztosított két készüléket a tesztekhez. Ennek köszönhetően Európában az elsők közt Magyarországon lehetett kipróbálni mobiltelefonokon az 5G élményt.A Telenor 5G teszthálózat részeként 2 bázisállomáson összesen 4 rádiós egység állt tesztüzembe a 3,6 GHz-es tartományban. A tesztelésre összesen 100 MHz frekvencia áll rendelkezésre, amellyel 1,8 Gbps letöltési sebesség elérhető el. A rendszer része egy teljesen önálló, NSA szabványoknak megfelelő maghálózat is, amely a két bázisállomással együtt teljes körű, élő hálózatot alkot.