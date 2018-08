6,1 százalékkal nőtt a UPC Magyarország árbevétele

Az előfizetések száma meghaladta a 2 119 600-at.

A lakossági és üzleti előfizetők száma 23 600-zal 859 400-ra bővült a második negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva.

Az előző évhez viszonyítva a nagysebességű internet előfizetések száma 35 100-zal 680 300-ra emelkedett, mindemellett a digitális és analóg televízió előfizetések száma 14 600-zal 687 700-ra nőtt a korábbi év hasonló időszakához képest.

A mobil előfizetések száma meghaladta a 99 000-et, ami 24 300-as növekedést jelent 2017. második negyedéve óta.

A UPC hálózata országszerte már 1 807 300 háztartásban érhető el, ami 58 800-zal több, mint egy évvel korábban.

6,1 százalékkal nőtt az árbevétel

Növekszik az előfizetések száma

Csütörtökön tette közzé második negyedéves eredményeit a UPC Magyarország, a társaság összes üzletága által nyújtott erős teljesítmény eredményeként 6,1 százalékkal bővülő árbevételről, emellett pedig emelkedő előfizetés- és ügyfélszámról számolt be a UPC Magyarország 2018 második negyedévében. A sikeres negyedév eredményeit a továbbfejlesztett ajánlatok és a kibővített készülék portfólió sikere, illetve az üzleti- és a mobil üzletágak kimagasló teljesítménye alapozta meg.2018. második negyedévének fontosabb üzleti eredményei:Az előző év azonos időszakához viszonyítva 6,1 százalékos árbevétel növekedést ért el a UPC Magyarország 2018. második negyedévében, a kiváló teljesítmény egyik motorja a kibővített ajánlati portfólió, különösen a mobilszolgáltatások terén, ahol a UPC elindította vadonatúj, igény szerint beállítható korlátlan hang- és adatforgalmat biztosító díjcsomagjait. A negyedév sikerében tovább szerepet játszott a kiszélesített készülékválaszték, amelynek következtében erőteljesen növekedett az előfizetések és az ügyfelek száma, illetve megugrott a tévékészülékek és mobil eszközök értékesítése is. Az üzleti- és a mobil szolgáltatások üzletág jó teljesítménye is hozzájárult a vállalat pénzügyi eredményeinek erősödéséhez.A vezetékes és mobil előfizetések száma a második negyedévben összességében 2,1 millió fölé emelkedett. Június végén 680 300 szélessávú internet-előfizetést tartott számon a UPC, ami 35 100-zal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. Emellett a digitális és analóg televízió előfizetések száma is 14 600-zal nőtt, így a negyedév végére elérte a 687 700-at. Jól teljesítettek a telefonszolgáltatások is: miközben a vezetékes telefon előfizetések száma - egy év alatt 56 900-zal növekedve - a második negyedév végén már 652 700 fölött járt, ugyanebben az időszakban a mobil előfizetések száma 24 300-zal nőtt, és így elérte a 99 000-et.

Gyorsuló hálózatfejlesztések

Optimista a menedzsment

A UPC meglévő szolgáltatási területén és új településeken is tovább folytatja hálózatának fejlesztését, különösen a monori körzetben. 2018. június végén országszerte 1 807 300 háztartásban voltak elérhetőek a UPC szolgáltatásai, amely 58 800-zal több mint egy évvel korábban. A lakossági és üzleti ügyfelek száma pedig meghaladta a 859 400-at.Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és a UPC Lengyelország vezérigazgatója szerint a társaság 2018. második negyedévében folytatta azokat a beruházásokat, amelyek segítségével tovább fejlesztette szupergyors szélessávú hálózatát és korszerű szolgáltatásait. A UPC bevezette új, rugalmas mobil díjcsomagjait és megújította készülék-kínálatát is. Redeleanu kiemelte, hogy ezen lépésekkel további értéket teremt a cég a lakossági és üzleti ügyfelein számára, amely hozzájárul a UPC Magyarország versenyképességének növekedéséhez.