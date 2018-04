7 szupermenő startup, ami durva pofára eséssel landolt a süllyesztőben

Az innovátorokról a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján is lesz szó. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Pets.com

Fotó: Shutterstock

WebVan.com

A "kisállatok Amazonja" 1998 augusztusában indult el, a webes felületükön kedvenceinkhez lehetett különféle kellékeket, kiegészítőket rendelni sokkal olcsóbban, mintha egy fizikális bolton keresztül tettük volna ezt. A startup gyorsan össze is gyűjtött mintegy 80 millió dollárnyi forrást, majd agresszív marketingpolitikába kezdett; 2000 végéig viszont nem sikerült számottevő forgalmat elérni - így miután 300 millió dollárt elégetett, beszántották a céget.

Fotó: Shutterstock

SixDegrees

A WebVan azt ígérte felhasználóinak, hogy gyorsan, olcsón szállít jó minőségű élelmiszert megrendelőinek, 1996-ban alapította Louis Borders, a Borders könyvesbolt társtulajdonosa. A cég 1 milliárd dollárért vette első raktárait és egy csomó furgont is vásárolt, sőt, 1,2 milliárd dollárért megvette a HomeGrocer nevű élelmiszerkiszállítót is.A WebVan rengeteg befektetői pénzt gyűjtött össze nagyon rövid időn belül: 1999-es IPO-ja 4,8 milliárd dollárra értékelte a vállalatot, amely mögé beállt a Yahoo!, a Softbank Capital, a Goldman Sachs kockázati ága és a Benchmark Capital is tőkével.2001-ben aztán sokadik masszívan veszteséges éve után bedobta a törölközőt a cég: csak abban az évben mintegy 800 millió dollárt buktak el. A vállalat menedzsmentjének jelentős része az Amazonnál kötött ki, nem kis részben az ő tapasztalatuknak is köszönhető, hogy az online könyvesboltként indult vállalkozás el tudta kerülni a WebVan sorsát.

Fotó: Shutterstock

A SixDegrees a világ egyik legelső közösségi médiuma volt, 1997-ben nyitotta meg kapuit, majd 2001-ben bezárt. A weboldal körülbelül 3,5 milliós felhasználói létszámot ért el és olyan közösségi médiafelületeket inspirált, mint a később sikeresebb karriert bejáró Friendster, a MySpace vagy éppen a Facebook. Sokan úgy vélik, az oldal bezáráshoz az vezetett, hogy a digitális kamerák még nem terjedtek el széles körben, míg pár évvel később a helyzet már megváltozott.