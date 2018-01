Nap végére nagyot raliztak a kriptodevizák, a bitcoin most már csak 5, az ether és a ripple csak közel 6 százalék mínuszban áll.

Az elmúlt órákban valamelyest emelkedett az árfolyam, a BCC azonban még így is 86 százalékos mínuszban áll.

Az egyik kriptodeviza, a BitConnect Coin (BCC) árfolyama kedden még 322 dollár körül állt, ma pedig egészen 6 dollárig esett az árfolyama, vagyis nagyjából egy na alatt elveszítette az értékének a 98 százalékát. A zuhanás azután következett be, hogy leállt a kriptodeviza mögötti cég által üzemeltetett platform, a BitConnect működése. A BCC kapitalizációja tavaly decemberben még közel 3 milliárd dollár volt, ma pedig 50 millió dollár közelébe csökkent. A BitConnecttel az volt a probléma, hogy több amerikai államban is úgy nyújtott szolgáltatásokat, hogy nem volt rá engedélye.

Lufi vagy az évszázad befektetése? Lenullázódik vagy egészen 1 millió dollárig szárnyal az árfolyam? A szakértők többsége is megosztott a témában, azonban most valószínűleg a legoptimistább befektetők keze is megremegett, miután a bitcoin ára gyakorlatilag a felére esett néhány nap leforgása alatt.

