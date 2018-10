A Bilk elkötelezett aziránt, hogy a jövőben SZIT-ként folytassa

A Bilk közel 6 millió euróért értékesítette szolgáltatásait 2018 első félévében, amely 6 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest. A raktárak bérbeadásából és üzemeltetéséből származó üzemi eredmény több mint 2,75 millió euró volt az év első hat hónapjában, amely 8 százalékos növekedést jelentett 2017 első félévhez képest. A Bilk közel 2,3 millió eurós adózott eredményt ért el az első félév során, amely 42 százalékos csökkenést jelentett 2017 azonos időszakához képest.A jelenleg több mint 182 ezer négyzetméter bruttó bérbe adható területtel rendelkező logisztikai park ebben az időszakban működésének csaknem valamennyi területén növelte hatékonyságát. A raktár és irodaterületek kiadottsági mutatója 2018. június 30-án 98,3 százalékos volt, amely 2,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Ennek megfelelően javult az üresedési mutató is, amely az idei év első félévének végén 1,7 százalék volt.A fejlesztési trendet követve a vállalkozás az ingatlanfejlesztési kapacitásának növelésére 2017 év végén megvásárolt szomszédos földterülettel 2018-ban megelőző évhez képest 7,4 hektárral nagyobb, összesen 77,4 hektár területen üzemelt. A társaság az elmúlt hónapokban elkészítette és benyújtotta az új területen építhető összesen 30 ezer négyzetméteres raktár építési engedélykérelmét.A vállalat az első félévben nyilvános részvénytársasággá alakult át azzal a szándékkal, hogy részvényeinek 49 százalékának a Budapesti Értéktőzsdén való értékesítését követően szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) folytassa tevékenységét. A részvények 2018 félévének végén indított zártkörű értékesítése eredmény nélkül zárult, mivel az eljárás során nem jött létre megfelelő ár melletti, a SZIT törvény által elvártakkal is összhangban lévő, optimális befektetői struktúra. A társaság ugyanakkor a féléves beszámolójában jelezte, továbbra is elkötelezett, hogy tevékenységét a jövőben SZIT-ként folytassa és vizsgálja a megvalósításhoz szükséges lépéseket.