Index-szinten változatlan a kép, azonban a magyar kispapíroknál látni nagyobb izgalmakat: A Mészáros-papírokat napi limittel 15 százalékos mínuszba is ütötték a befektetők, azonban azóta felpattantak az árfolyamok, az Opus 5,5, az Appeninn 6, míg a Konzum 0,3 százalékos mínuszban áll.

Leszakadt a BUX 2017.12.05 10:40

A reggeli jó hangulatnak már nyomát sem látni, a Richter kivételével az összes bluechip komolyabb esést mutat, az OTP 1 százalékot, a Mol 0,8 százalékot, míg a Magyar Telekom 0,4 százalékot esett. A BUX jelenleg 0,8 százalékos mínuszban áll, tehát a napi 38014 pontos csúcsról 1,3 százalékot esett a börze.

Az OTP esésében a technika is fontos szerepet játszik: a 9930 forintos szint november közepén és december elejéni is egy mélypont volt, ez pedig most masszívan elesett.