A BMW 10 millió eurós büntetést fizet a dízelbotrány miatt

A müncheni ügyészség korábban vizsgálatot indított a BMW-vel szemben, miután a gyanú szerint a német autógyár szoftveresen manipulálhatta dízelautóin a károsanyag-kibocsátást, átverve ezzel az autóvásárlókat. Bár az eljárás eredménye nem ismert, a BMW menedzsmentje esetében nem került sor vádemelésre, és a lap szerint valószínűsítető, hogy erre a későbbiek folyamán sem kerül már sor.A Süddeutsche Zeitung szerint a BMW tízmillió eurós bírság kifizetésével mentesülhet a vádemelés és a per alól is, miután az ügyészség álláspontja szerint a BMW nem szándékos csalás, hanem hanyagság következtében építette be 750xd és M550xd típusaiba a nem megfelelő alkatrészt, a lap mindemellett azt is kiemeli, hogy a két típusból 7600 jármű volt érintett a kérdéses alkatrész beépítésével kapcsolatban.A hírt a folyamatban lévő eljárás miatt sem a BMW, sem a müncheni ügyészség nem kívánta kommentálni, a lap szerint azonban a kiszabott bírság jelzésértékű, és azt mutatja, hogy a BMW esete különbözik a Volkswagen ügyétől. A társaság az év elején felvette a kapcsolatot a szövetségi közlekedési felügyelettel (KBA), majd a BMW által jelentett mulasztás után a müncheni ügyészség átfogó vizsgálatot indított, dokumentumokat foglalt le, és a BMW több munkatársát is tanúként hallgatták meg.A BMW részvényei esnek a hétfői kereskedés első felében, azonban érdemes kiemelni, hogy a többi német autógyártó részvényeit is adják ma a befektetők, a piaci fókusz középpontjában vélhetően továbbra is a kereskedelmi háborús aggodalmak állhatnak, miután az amerikai elnök a múlt héten elutasította az uniós javaslatot, amely nullára vágta volna vissza az autók importvámjait abban az esetben, ha az USA is hasonló intézkedéseket vezetett volna be, a bejelentés követően a német autógyártók részvényei nagyot estek. A BMW részvényeinek árfolyama 1,1 százalékkal került ma lejjebb.