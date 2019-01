A BMW és a Daimler a jövőre készül, közös céget alapítottak a német autógyártók

Közös vállalatot hozott létre a BMW és a Daimler, a német autógyártók a Jubrey márkanév alá több céget rendeznek majd február elsején, amelyek kínálatában az autómegosztás, a személyszállítás mellett más mobilitási szolgáltatások is szerepelnek majd, továbbá a társaság applikációja parkolási és más szolgáltatásokat is kínál majd.A Welt információi szerint a BMW és a Daimler egyenlő részesedéssel rendelkezik a cégben, továbbá a két autógyártó fejenként nagyjából félmilliárd eurót fektetett be a közös vállalatba, amelynek központja Berlinben lesz. A közös vállalat öt cégének kezdetben háromezer alkalmazottja lesz világszerte, ebből ötszázan pedig Berlinben dolgoznak majd.A két cég a Jurbey ernyője alatt egyesíti az autógyártók mobilitási szolgáltatásait, és a társaságok közösen fejlesztik azokat tovább. A Car2Go, a DriveNow, a MyTaxi, a Chauffeur Privé és Clevertaxi a későbbiekben közösen kínálja majd szolgáltatásait, de a cégek megőrzik függetlenségüket, az autógyártók célja, hogy egy nehézkes tanker helyett párhuzamosan inkább több motorcsónakot hozzanak létre.A Jurbey által kínált digitális szolgáltatások alapértelmezett módon elérhetőek lesznek a Mercedes és a BMW gépjárműveiben, de ezek más autógyártók számára is elérhetőek lesznek, így nyújtva teljes-körű szolgáltatást a felhasználók számára. A Welt-nek nyilatkozó források szerint a két autógyártó célja, hogy a Jurbey-vel piacvezető pozíciót érjen el Európában, máskülönben a közös vállalatot alapító német autógyártóknak nem lenne esélyük a kiélezett globális versenyben.