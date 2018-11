A BMW talált egy módszert a dízelek kitiltása ellen

A Volkswagen 2015-ös dízelbotránya ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen sok károsanyagot bocsátanak ki a belsőégésű, főleg dízelmotoros autók, és hogy köszönőviszonyban sincs a katalógusadat és a valóságban mért érték, ezért egyre több európai nagyváros belvárosából tiltják ki a régebbi, magas károsanyag-kibocsátású dízeles autókat.A megoldás egyrészt az lehetne, hogy a régebbi autókat úgy alakítják át, hogy azok kibocsátása megfeleljen a határértékeknek, az átalakítás azonban igencsak költséges (nagyjából 3000 euró körüli költségekkel érdemes számolni), ezért sok autónál egyszerűen nem éri meg a beavatkozás. Az autógyártók azonban inkább azt támogatják, hogy a szennyező dízeles autókat kedvezmények nyújtásával új, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású autókra cseréljék, nyilván azért is, mert ezzel fel tudják pörgetni az eladásaikat, továbbra is magasan tudják tartani az üzemeik kapacitáskihasználtságát.A BMW most egyet még csavart a történeten, és úgy reklámozza az új autóit, hogy az még könnyebben fogyasztható legyen a vásárlóknak és a politikusoknak is. Klaus Fröhlich, a BMW fejlesztési igazgatója a Los Angeles-i Autóshown újságíróknak elmondta, hogy a hibrid autóik képesek arra, hogy a belvárosokban kizárólag elektromosan haladjanak, ezzel is hozzájárulva a tisztább levegőhöz.Amikor az autó navigációs rendszere érzékeli, hogy belvárosi övezetben tartózkodik az autó, akkor automatikusan átállíthatja a meghajtást tisztán elektromosra. Ezt a koncepciót a BMW most német önkormányzatoknak mutatja meg, hogy meggyőzze őket a technológia működőképességéről.A megoldás azért lehet érdekes, mert kevesen engedhetik meg maguknak, hogy más-más autót tartsanak fent belvárosi és mondjuk autópályás használatra, a tisztán elektromos autók pedig még jóval drágább, hatótávolságuk pedig jóval alacsonyabb, mint a belsőégésű motoros autóké, és akkor még nem is beszélünk arról, hogy megfelelő sűrűségű töltőhálózat nem áll rendelkezésre.Fröhlich egyébként az új X5-ös BMW-t hozta fel példaként, amelyikkel tisztán elektromosan hivatalosan akár 80 kilométert is meg lehet tenni tisztán elektromosan.

Fotó: BMW