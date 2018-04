Emelkedéssel zárta a szerdai napot a magyar tőzsde 2018.04.25 17:30

Estek az európai tőzsdék szerdán, a befektetői figyelem középpontjában a vállalati gyorsjelentések helyett ezúttal az emelkedő amerikai kötvényhozamok álltak, miután a 10-éves amerikai állampapírhozam kedden 2014 után először került ismét a 3 százalékos szint közelébe.

A negatív részvénypiaci hangulatban a DAX index 1,9 százalékot esett, a szerdai zárás felé közeledve azonban mérséklődtek a mínuszok, és a német részvényindex 145 pontos esés mellett 1,1 százalékkal került lejjebb keddi záróértékéhez képest.

Eséssel kezdte a napot a magyar tőzsde is, a zárásra azonban a vevők kerekedtek felül és a BUX 7,7 milliárd forintos forgalom és 157 pontos emelkedés mellett 0,4 százalékkal került feljebb. A blue chipek is emelkedéssel zárták a napot, a Richter és a Magyar Telekom 0,3, a Mol 0,7, az OTP papírjai pedig 0,2 százalékos emelkedéssel fejezték be a hét harmadik napját.