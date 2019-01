A botrányok ellenére soha nem ment még ilyen jól a Huaweinek

2018-ban a Huawei bevétele átlépte a bűvös 100 milliárd dolláros szintet, 109 milliárd dolláros bevételt ért el a cég tavaly, ami 21 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az okostelefonokon kívül a hálózati eszközök piacán is globális szereplő, most bemutatott egy 5G-chipet és egy modemet is - írja a Reuters.De nem lesz könnyű dolga a cégnek, hiszen egyre több az ellenérzés a kínai gyártóval kapcsolatban. A legnagyobb félelem, hogy a Huawei a szupergyors 5G-technológiáját kémkedésre használja majd. Az Egyesült Államokban az állami szerveknél már betiltották a Huawei-készülékeket és amerikai törvényhozók egy csoportja a napokban kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be a Huawei gyártotta chipek és egyes alkatrészek amerikai forgalmazási tilalmáról. Közben a titkosszolgálat azt javasolja a lakosságnak, hogy ne vásároljanak Huawei-telefonokat.Nemrég kémkedés vádjával letartóztatták a Huawei egyik lengyel vezetőjét, és Ausztrália, valamint Új-Zéland is betiltotta, hogy a Huawei részt vegyen az 5G hálózat kiépítésében, szintén biztonsági okokból és állítólag Németország is fontolgatja. Decemberben a társaság alapítójának lányát, Meng Van-csóut tartóztatták le Kanadában, aki a távközlési cég globális pénzügyi igazgatója. (A hölgyet végül óvadék ellenében szabadlábra helyezték.) Ráadásul az Oxfordi Egyetem is bejelentette, hogy nem fogadja el többé a szponzori pénzeket és az adományokat a Huaweitől kutatások finanszírozására. A hírek szerint az Egyesült Királyság is fontolgatja a Huawei 5G eszközeinek betiltását országszinten, az egyik brit távközlési vállalat, a BT pedig már be is jelentette, hogy nem lesznek Huawei-eszközök az 5G hálózatán.