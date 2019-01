Itt a vége 2019.01.15 22:01

Szép teljesítménnyel fejezték be az izgalmas keddi kereskedést az amerikai tőzsdék. A Dow Jones 0,65%-ot, az S&P 500 index 1,07%-ot emelkedett, a Nasdaq pedig 1,7%-kal került feljebb. A tengerentúli részvénypiacok jól kezdték a napot, majd egy fokozatos lecsorgás volt jellemző, egészen 20:40-ig, amikor is megjelent a brit parlament szavazásának eredménye a Brexit-megállapodásról. Ezt követően fokozatosan kapaszkodtak feljebb az amerikai indexek.

Ez a tőkepiaci megnyugvás annak köszönhető (ahogyan ebben a cikkünkben is írtuk), hogy May javaslatának elbukásával nvöekszik a valószínűségét annak, hogy az Egyesült Királyság az EU-ban marad. Ez azonban csak a rövid távú reakció, ugyanis a szerda estére kilátásba helyezett bizalmatlansági indítvány a kormány ellen csak tovább fokozhatja a bizonytalanságot, és a mostani szavazás nemcsak az EU-ban maradás esélyeit növelhette meg, hanem egy no-deal Brexit előtt is megnyitja az utat, ami beláthatatlan következményekkel járhat.