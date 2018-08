A családos negyvenesek álomautója

1100 kilométer egy BMW X4 25d-vel

Egy hét alatt sok minden kiderül egy tesztautóról, főleg, ha úgy használja az ember, ahogy a sajátját is. Autópálya, országút, város vegyesen, nyaralás nagy csomagokkal, hátul felnőtt rokonok vagy gyerekülésekben gyerekek felváltva, hét nap alatt kiderülnek a menőségek és a gyenge pontok is. És lassan kikristályosodik az is, kinek ajánlaná az ember az autót. Az X4-et én annak, aki egy autóban akar mindent, egy divatos, menő, családi élményautót.

BMW X4 xDrive25d M Sport modell adatlap Lökettérfogat: 1995 cm3 (négyhengeres turbódízel, két turbóval)

Maximális teljesítmény: 170kW/231LE

Maximális nyomaték: 500 Nm

Gyorsulás 0-100 km/órára: 6,8 másodperc

Tesztfogyasztás: 6,8 liter

Hosszúság/szélesség/magasság (cm): 475/192/162

Csomagtartó mérete: 525-1430 liter

Gumiabroncs mérete: 245/40 R21, 275/35 R21

Családinak családi

Egy jó családi autónak tágasnak kell lennie, hogy felnőttek és gyerekek, esetleg nagyszülők, és mindenki csomagja elférjen benne. Az X4 pedig kifejezetten nagy belterű autó, akár négy nagynövésű utas is elfér benne. Azért nem írok ötöt, mert a legtöbb mai személyautóhoz hasonlóan az X4 is csak hivatalosan ötszemélyes, de hátul középre senkit nem ültetnék szívesen, gyerekülésből is inkább csak kettő fér el benne, úgyhogy maradjunk a négynél. Az a négy utas viszont hórihorgas is lehet, én a 198 centimmel elférek benne négyszer, elől kényelmesen, hátul a lábtér elég, csak a fejtér szűkös egy kicsit, de ez még mindig azt jelenti, hogy négy átlagos magasságú embernek van elég a hely.Kritikus kérdés, hogy hátul mekkora a fejtér, mert csapott tetejű autóról beszélünk, ami már egy Opel Insigniánál is egyet jelent a felnőttek kizárásával a hátsó sorból. Ezt a témát el lehetne intézni azzal a kérdezz-felelekkel, hogy amúgy kit is szállítunk a hátsó sorban? Hát gyerekeket, akik jellemzően kicsik, amikor meg nagyra nőnek, már úgy sem a családdal utaznak együtt, szóval mindegy is, mekkora a hely hátul. Az X4-ben viszont tényleg magas utasok is elférnek hátul, amit a BMW egy kis csalással ért el: az X3-hoz képest néhány centivel lejjebb süllyesztették az üléseket, ami miatt hosszú távon magasaknak biztosan nem kényelmes az utazás, de legalább elférnek.

A csomagtartó az előző generáció 500 literénél nagyobb, 525 literes, ami négy fő nyaralásához elég (persze nincs az a csomagtartó, amit ne lehetne telepakolni), például négy nagy bőrönd és sok kisebb táska elfér benne, érdekes módon sok SUV csomagtartójával szemben ezt nem felfelé, hanem mélységében lehet megpakolni.

A hátsó üléseket hátulról gombnyomásra ledöntve 1430 liternyi a hely, ami a hasonló méretű SUV-ok között nem kiemelkedő, de a gyakorlatban mégis jól használható, ráadásul a hátsó ülések ledöntésével közel sík rakodófelület alakul ki, vagyis nagyobb tárgyakat is könnyű hátulról eltolni az első ülések támlájáig.

A hátsó ajtók relatíve nagyok, ezt biztosan értékelik a kisgyerekesek, könnyű a gyereküléseket és a gyerekeket ki/betenni.A beltérben praktikus, hogy mind a négy ajtóban elfér egy nagyobb palack, és még sok minden az oldalzsebben, és a könyöktámasz alatti üregbe is sok mindent pakolhatunk.

A kesztyűtartóban azonban kesztyűn kívül tényleg nem fér el sok minden más.

Egy BMW-vel szemben általában nincsenek ilyen elvárások, de egy családi autónál az üzemanyagfogyasztás is fontos szempont. Az X4 egy hétig volt nálam, ezalatt 1100 kilométert tettünk meg vele a Magas-Tátráig meg vissza, az út közel felét autópályán, másik felét főúton és alsóbbrendű utakon tettük meg, néha városban is autózva. A teljes távra 6,8 literes átlagfogyasztás jött ki, ami a közelében sincs a teljesen használhatatlan 5,6 literes gyári fogyasztási adatnak, de azért elég jó egy 231 lóerős, duplaturbós motorú, több mint 1,8 tonnás dögtől. A Spritmonitoron egyébként a korábbi generáció 190 lóerős 20d-jénél 7,5, a 258 lóerős 30d-nél 8,1 az átlagfogyasztás, szóval realisan inkább 8 literrel megy el egy X4 25d, de az egy hetes tesztelés alatt kiderült, hogy lehet vele takarékosan is közlekedni.

Menőnek menő

A végére maradt, de egy családi autónál szintén fontos, hogy csendes is legyen. Az X4 az. Kifejezetten jó az autó hangszigetelése, például az akusztikus üvegezés miatt, ráadásul ebben már az új négyhengeres 2 literes dízelmotor van, ami érzésre jóval halkabb, mint a régebbi, ami erős és takarékos, de a kerregése vállalhatatlan egy prémium autóban. Mindenkinek azt ajánlottam, hogy ha ragaszkodik a dízelmotoros BMW-hez, akkor inkább válassza a jóval kulturáltabban, selymesebben járó, pörgetve is szebb hangú hathengeres motort, és inkább az extrákból vegyen vissza, az új motor azonban már elgondolkodtató, erős is, takarékos is, és a hangja sem vészes. Annyira nem, hogy amikor a BMW-től elhoztuk az autót, és alapjáraton gurultunk, a fiam megszólalt: Apa, ez elektromos! Ha nem is az, tényleg kevés hang jut be az utastérbe, már csak azért is, mert a 8-fokozatú ZF-váltó olyan alacsonyan tartja a fordulatszámot, amennyire csak lehetséges, városban 1000-1200 körülre ejti a fordulatot, autópályatempónál csak 1900-at forog. Ahhoz képest, hogy SUV-ról van szó, a szélzaj sem jellemző, érdekes módon ami van, az sem a kifejezetten nagy visszapillantó tükrök, hanem inkább a B-oszlop felől jön, a visszafogott, de azért hallható kerékzaj pedig valószínűleg a 21 collos felniknek, és a széles, defektmentes gumiknak (elől 245/40 R21, hátul 275/35 R21) tudható be.Amellett, hogy az X4 családi autónak is jól használható, eléggé vagány is. Szemből megvan az elrettentő ereje, a nagy homloktér, a termetes vesék, és a markáns LED-es fényszórók miatt az autónak jár az autópályán a belső sáv, de az igazán nagy dobás az nyilván a csapott tető és az autó hátulja, amit a hosszú LED-es hátsó lámpák uralnak.

Az autót nagyon megnézik, férfiak és nők vegyesen, többen odajöttek kérdezősködni, egy benzinkutas megjegyezte, ez az autó minden oldalról szép. Sokak ízlését telibe találja az autó, minden benne van, ami autós körökben népszerű, BMW is, SUV is, kupé is, nem véletlenül adtak el eddig az X4-ből több mint 200 ezret.

Ezt meg így hogy? Mi értelme van a SUV kupéknak? Az autót először megemelik, hogy magasabban lehessen benne ülni, aztán meg összelapítják, hogy vagányabb legyen, a tető hátulját meg lecsapják, hogy menőbb legyen a forma, de a csökkenő fejtér miatt valamivel lejjebb eresztik az üléseket, hogy a magasabbak is elférjenek benne. Ennek első ránézésre semmi értelme. De még mielőtt bárki azt gondolná, hogy ezeket az autókat lehetetlen eladni, jeleznénk, hogy a 2014-es megjelenése óta több mint 208 ezret adtak el az X4-ből.

Mi értelme van a SUV kupéknak? Az autót először megemelik, hogy magasabban lehessen benne ülni, aztán meg összelapítják, hogy vagányabb legyen, a tető hátulját meg lecsapják, hogy menőbb legyen a forma, de a csökkenő fejtér miatt valamivel lejjebb eresztik az üléseket, hogy a magasabbak is elférjenek benne. Ennek első ránézésre semmi értelme. De még mielőtt bárki azt gondolná, hogy ezeket az autókat lehetetlen eladni, jeleznénk, hogy a 2014-es megjelenése óta több mint 208 ezret adtak el az X4-ből.

A SUV kupé szegmenst gyakorlatilag a BMW találta fel az X6-tal, az elmúlt években pedig egyre több gyártó jelent meg hasonló modellel, a prémium szegmensben nagy késéssel, de a Mercedes is kijött a GLE és a GLC Coupéval, az Audi pedig több mint 10 évvel az X6 megjelenése után jön az Q8-cal majd a Q6-tal, a Range Rovernél hamarosan jön az Evoque II, a Bentleynek és a Porschének is lesz 2019-től kupéja, Bentayga Coupé illetve Cayenne Coupé néven. De nem csak a prémium gyártóknak vannak/lesznek csapott hátú városi terepjáróik, hamarosan lesz Tiguan és Kodiaq kupé is, a Mazda a CX-6 után a CX-4-gyel jöhet ki, de lesz hasonló modellje többek között a SEAT-nak és a Renault-nak is, vagyis jól látszik, hogy a következő évek egyik nagy slágere lesz az SUV kupé. A SUV kupé szegmenst gyakorlatilag a BMW találta fel az X6-tal, az elmúlt években pedig egyre több gyártó jelent meg hasonló modellel, a prémium szegmensben nagy késéssel, de a Mercedes is kijött a GLE és a GLC Coupéval, az Audi pedig több mint 10 évvel az X6 megjelenése után jön az Q8-cal majd a Q6-tal, a Range Rovernél hamarosan jön az Evoque II, a Bentleynek és a Porschének is lesz 2019-től kupéja, Bentayga Coupé illetve Cayenne Coupé néven. De nem csak a prémium gyártóknak vannak/lesznek csapott hátú városi terepjáróik, hamarosan lesz Tiguan és Kodiaq kupé is, a Mazda a CX-6 után a CX-4-gyel jöhet ki, de lesz hasonló modellje többek között a SEAT-nak és a Renault-nak is, vagyis jól látszik, hogy a következő évek egyik nagy slágere lesz az SUV kupé.

Élményautónak élményautó

Magasan ülni jó. Pont. Aki rendszeresen ilyen autóban ül, annak már nehezére esik újra nyújtott lábbal a padlóra huppanni, nem csak az az élvezet, ha egy sportautóban a földhöz minél közelebb ülünk, de az is, ha magasról irányíthatunk egy gyors autót, a kettő között az egésznek semmi értelme. De a magas üléspozíció önmagában még nem sokat ér, az élményautósághoz kell a nagy menés is, ahhoz meg bőven elég a 231 lóerős, 500 newtonméter maximális forgatónyomatékú duplaturbós motor.

A kétlépcsős turbófeltöltés egyébként fontos, mert attól van olyan érzése az embernek, hogy azok a lovak tényleg bármikor rendelkezésre állnak, minimális a turbólyuk, gázadásra szinte azonnal megindul az autó, a 8-sebességes ZF-váltó is gyorsan reagál. A 6,8 másodperces 0-100-as gyorsulás és a 230 km/h-s végsebesség nem extrém, az élmény egyáltalán nem olyan elájulós, mint a Cayenne Turbónál, ahol 4 másodperc alatt van százon a 2,2 tonnás szörnyeteg, de az X4-nél is bőven vigyorog az ember gyorsításnál. A nagy menésben a futómű is segít, a tesztautóban ráadásul adaptív volt, amivel lehet puhítani vagy feszesíteni a rugózáson, bár az esetek többségben, főleg 21 collos felnikkel a comfort mód volt a nyerő, ott sem billeg az autó.

A lengéscsillapítás egyébként nagyon jó, ennek a legjobb tesztje a BMW vecsési központjától (ott lehet átvenni a tesztautókat) a budapesti belváros felé tartó ferihegyi gyorsforgalmi út, alternatívaként a mellette futó Gyömrői út, ami változatos úthibákat kínál. Azokon az utakon az i3-as BMW közel olyan élményt adott, mint egy szekér, az X4 azonban a legtöbb úthibát, kátyút, bordát ügyesen kimozogja, még 21 collos felnivel is, a nagyobb kátyúkkal azonban nem tud mit kezdeni, ott konkrétan olyan az érzés, mintha az egész kerék kiszakadna a helyéből, a merev és alacsony oldalfalú peres gumik nem segítenek a rugózásban.

A vezetési élményhez nyilván az is hozzátartozik, hogy az utastérben mit látunk, érzünk magunk körül, a tesztautóban minden benne volt, ami ebből a szempontból fontos: az M Sport kormány jó fogású és tényleg sportos hatású, a kormány mögötti digitális kijelző szép, informatív (egyelőre a hagyományos tacho leképezése, valószínűleg tesztcsoportokon jól lemérték, hogy a BMW-tulajdonosok egyelőre nem akarnak ennél radikálisabbat), a középkonzol sem vonja el a vezetéstől a figyelmet, örültem annak, hogy a klímát vagy a rádiót még hagyományos gombokkal (vagy a zseniális iDrive-val) lehet irányítani, és nem kell érintőkijelzőn (erre is van lehetőség) mindenféle almenükben bolyongani, mint ami egyébként divat lett az autóiparban.

Az ülések jól formázottak, jó oldaltartásúak, azok is sokat hozzáadnak a vezetési élményhez.

Az X4-ben minden szép és jó?

Kezdem a navigációval, mert az nagyon beakadt. Egyszerűen érthetetlen, hogy még a BMW sem képes olyan navigációt készíteni, ami legalább a közelében lenne a Waze-nek. Azt most hagyjuk is, hogy a traffipaxokról nem ad infót, vagy hogy darabosan rajzolja ki a kanyarokat, de az, hogy rendszeresen rosszabb (hosszabb, körülményesebb stb.) útra terel, mint a Waze vagy akár a Google Maps, az már botrány. Ráadásul a keresője is egy dráma, Szlovákiában nem ismeri azt, hogy Csorba-tó, csak azt, hogy ©trbské pleso, és a Popradi Tesco címét is fejből kellett volna tudnom, mert üzletekre nem lehet keresni, mint bármilyen telefonos navigációban. Android Auto pedig nincs, mert a BMW nem engedi be a Google-t az autóiba, amit üzleti szempontból meg lehet magyarázni, de felhasználóként csak a hátrányát látom.

És ha már NO Google: a BMW inkább saját szolgáltatásokat, app-eket nyújt, azokon keresztül lehetne emaileket olvasni és írni, zenét hallgatni, vagy megnézni az időjárást, ami elméletben jól hangzik, a gyakorlatban viszont nem működik, mert sokkal kényelmesebb ezeket a dolgokat is a mobilról intézni.

Az elmúlt években gyártott BMW-k klímája nem jó. Persze simán lehet, hogy csak én nem vagyok kompatibilis velük, de az egy heti teszt alatt sem sikerült jól beállítani az X4-ét sem (hasonló élményem volt már 4-es és 5-ös BMW-ben is). Nagy melegben is nagyon gyorsan hűt, de olyan, mintha egy kemencében ülne az ember, miközben éles, hideg levegő jönne a szellőzőkből csuklóra, fejre, lábra, közben a gyerek megizzad az autóban 20 fokra állított automata klímánál.

Korántsem, bőven lehet fogást találni egy 25 millió forintos autón, persze szeretném, ha az életben ezek lennének a legnagyobb problémáim.

A hátsó ablakok az autó formája miatt nagyon kicsik, a belső visszapillantón keresztül nagyon kevés infó jut el a vezetőhöz, ami parkolásnál nem nagy dráma, mert ott van a tényleg szuper képű, az autót akár körben, felülről mutató tolatókamera, de a forgalomban meg kell tanulni jóval többet használni a külső tükröket, amik egyébként kifejezetten nagyok.

Az X4 műszerfala tényleg szép, letisztult, az anyagok jó minőségűek, a fényes felületek viszont szívják magukba a port, a beltér fotózása sem volt könnyű, minden kép előtt újra kellett takarítani a beltér minden négyzetcentiméterét, aki ilyet vesz, készüljön fel a szöszösödésre.

És utoljára még egy dolog: senkinek ne jusson eszébe a tesztautóhoz hasonló fényezés/üléskárpit színkombinációt választani. A kívülről briliáns hatású Flamenco vörös fényezés (304 ezer forint) önmagában nem rossz, tényleg különleges, fényviszonytól függően nagyon más karaktert ad az autónak, de csak az esetek 70 százalékában néz ki jól, és akkor sem annyira, mint a csodálatos Mazda-piros, vagy a VW Arteon különleges kurkuma sárgája. A Vernasca bőrkárpit (459 ezer forint) Tacora vörös színe viszont egyszerűen csúnya, és nagyon üti a kaszni színét. Egy tesztautónál, ahol az a cél, hogy megmutassák, mi mindent lehet, még értem, de a való világban ezt a hibát nem szabad elkövetni.

Nem kell mindent megvenni, amit lehet

Ilyen például a vezeték nélküli mobiltelefon töltés potom 135 ezer forintért, ami nagy királyság, nem kell vezetékekkel babrálni, egyszerűen csak odadobni a mobilt középkonzol alá, ahol gyorsan töltődik az erre alkalmas telefon, a gumírozott töltőfelületen pedig nem is csúszkál a kütyü.

Komfortbejutás 199 ezerért. Nagyon kell. Elég az autókulcsot magunknál tartani, és anélkül, hogy elővennénk, nyitni lehet az ajtókat (a csomagtérajtót is) és el lehet indítani a motort. Már akkor hiányzott, amikor visszaadtam az X4-et.

Egy prémium autóba prémium hifi való, a tesztautó Harman/Kardon rendszere jól szólt, nem tudom milyen az alap, de a tapasztalat az, hogy a fapados hansugárzót semelyik autóban nem érdemes választani, ez a hifi az X4-be 271 ezer forintba kerül.

Nagyon kevesen vesznek fapados autót azok közül, akik új BMW-t választanak, egy X4-es BMW-be is simán belecsúszik egy kisautó ára az alapfelszereltségen felül, már csak azért is, mert ezek később segítik az autó eladását használtautóként. A tesztautóba a 16,5 millió forintos alapáron felül még 9 millió forintnyi extra volt, amire Salgó András, a hazai BMW vállalati kommunikációs vezetője azt mondta, az autó kellemesen extrázott, én meg azt mondom, kicsit túlzás volt, amit belepakoltak, de a tesztautók már csak ilyenek, meg kell mutatni a potenciális vevőknek, mik a lehetőségek. Egyébként csak az M Sport csomag közel 2 millió forintba kerül, a 4 felni felára meg még majdnem 700 ezer forinttal dobja meg az autó árát, ezeket azonban pont nem választanánk, és az sem biztos, hogy egy autóba egyszerre kell a First Class Upgrade (723 ezer forint), a Business Class csomag (699 ezer forint) és az innovációs csomag (711 ezer forint).Vannak olyan extrák, amiket manapság már nem kell külön magyarázni, főleg nem egy tizehuszonmilliós BMW-ben, mint a fűthető kormány, a hővédő üvegezés vagy az automatikusan sötétedő visszapillantó tükrök, de azért van néhány extra, amit ezeken felül érdemes külön is kérni.

Aki sokat vezet sötétedés után, az mindenképpen válasszon LED-es adaptív fényszórót és távolságifényszóró-asszisztenst, megkönnyíti az ember életét.

A távolságtartó tempomat sokkal ügyesebb, mint korábban, ha valaki kiugrik elénk a belső sávba, akkor okosan lassít az X4, amikor eltűnik az útakadály, akkor jól gyorsít, kicsit azonban még késlekedik, ezért simán kiugrik elénk még valaki, úgyhogy gázadással kell segíteni neki, hogy gyorsabban felvegyük az utazósebességet. Összességében azonban inkább feature, mint bug, segít, ha elbambulna az ember.

Ismerek olyat, aki szerint nem lehet élni láblendítős csomagtérnyitás nélkül, és amikor mindkét keze tele van az Aldiban vett laktózmentes tejekkel teli kartonokkal, akkor jól jön ez a fícsör, úgy hozzászokott, hogy minden későbbi autójába kérne ilyet. Tényleg könnyű hozzászokni, annyi csak, hogy be kell gyakorolni a használatát, nagyon kellemetlen, ha a Tesco parkolóban lóbál az ember, és nem történik semmi.

Illatvariációk. Ha ezt a 108 ezer forintos extrát választjuk, akkor az autó bizonyos időközönként illatpatronokból autóparfümöt permetez az utastérbe. Amikor először találkoztam ezzel, még azt mondtam, ennél nagyobb hülyeség nincs, és most is igazából a Nem kell kategóriába kellett volna tennem, de amikor beleültem az X4-be, megörültem neki. Hülyeség, de hozzá lehet szokni. A francba már, egy húszmilliós autónál egy százasnak bele kell férnie.

Az M Sport csomag az erősebb fékekkel és kékre festett féknyereggel, a sportkormánnyal, a sportülésekkel és az aerodinamikai elemekkel arra mindenképpen jó, hogy kilógjunk a tömegből, de azt a 2 millió forintot, amibe kerül, másra is el lehet költeni.

A panoráma üvegtetővel világosabb lesz a beltér, de a elől ülők nem sokat látnak belőle, hátul meg a gyerekeket zavarhatja a betűző napfény, ráadásul a fejtérből is elvesz, és csak egy további meghibásodási forrás, szóval itt is inkább kihagynánk az 507 ezer forintba kerülő extrát.

Bár marhajól néz ki, és az autóhoz akár nagyobbat is el tudnék képzelni, de 689 ezer forintért inkább nem választanám a magyar utakra szuboptimális 21 collos felniket sem, megelégednék az alapból járó 19-esekkel.

A sávtartó nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, korábban még csak pingpongozott vele az autó a sávszélek között, mostanra már szépen viszi a járművet a sáv közepén, csakhogy sokszor elveszti a fonalat, és ha rászokik az ember a használatára, sokszor okozhat meglepetéseket, amíg nem tökéletes a rendszer, addig inkább ne válasszuk.

Az adatív futómű 203 ezer forintért szinte ingyen van, sok értelme viszont nincs, állítólag az alapfutómű is kényelmes, nincs sok értelme feszesebbé tenni.

A navigációról feljebb már írtam, a tesztautó Professional navigációs rendszere 377 ezer forintba kerülne külön, számomra értéktelen.

Sensatec műszerfalborítás 200 ezerért. Állítólag ezt választva puhább a műszerfalon a műbőr kárpit, és az ajtókon a kopásálló anyagot dupla varrás díszíti. Nem extrém drága, de feleslegesnek tűnik.

A gesztusvezérlés is csak 85 ezer forint, ezzel lehet a levegőben körözve felhangosítani vagy lehalkítani a rádiót, vagy léptetni a csatornákat, inkább csak vagánykodni jó.

Alternatívák

A következő egy-két évben nagyon sok konkurens érkezik a piacra (keretes írásban feljebb írtunk róla), ha valakinek van ideje, megvárhatja azokat. A mostani kínálatból adódik a Mercedes GLC Coupéja, méretben, meghajtásban, dizájnban is nagyon hasonlít, a két gyártónál nagy a verseny az X4 és a GLC kupé között, de azért megvannak azok a kis különbségek, ami miatt nagyon nehéz hasonló modelleket konfigurálni. Az X4 231 lóerős, 2 literes, négyhengeres dízelmotorjához hasonló nincs a Mercedes kínálatban, ott a 250 d 4MATIC 204 lóerős, előbbihez 8, utóbbihoz 9 sebességes automata váltó jár, a BMW induló ára 16,5, a Mercedesé 14,8 millió forint, de már az alapautóknál sem alma-alma az összehasonlítás. A Porsche hasonló méretű modellje a Macan, ami az ára alapján egy egészen más liga, a legolcsóbb Macan is több mint 59 ezer euróba, vagyis 26 millió forintba kerül. Vagyis csak került, mert bár konfigurálni még lehet, és készleten néhány kereskedésben még elérhető, de az a kifutó modell, az újat meg még nem lehet kapni. És ne felejtkezzünk el a házon belüli alternatívákról sem, aki nem akar egy mérettel feljebb lépni az X5-X6 irányba, annak racionális választás az új X3, ami közel 1 millió forinttal olcsóbb, mint az X4, miközben hasonló a menetdinamika, de tágasabb a beltér, például nagyobb a hátsó sorban a fejtér és a csomagtér is néhány literrel öblösebb, de persze nem is annyira vagány, mint a kupé.