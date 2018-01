A csoki helyett vitaminokban utazna a Nestlé

A Nestlé azért döntött az eladás mellett, mert - igazodva a trendekhez - azon dolgozik, hogy az egészségesebb termékek felé nyisson. Ráadásul az Egyesült Államokban nem sikerült túl jó pozíciókat szereznie a csokoládépiacon az olyan nagyszereplők, mint a Lindt, a Hershey, vagy a Mars mellett. A Ferrero ezzel szemben igyekszik növelni jelenlétét az amerikai piacon, tavaly két felvásárlásra is sort kerített a tengerentúlon. A Nestlé amerikai üzletágának megvétele után a harmadik legnagyobb csokoládégyártó lesz a Ferrero globálisan az Euromonitor International adatai szerint.Az amerikai édesség-üzletág mindössze a Nestlé bevételeinek 1 százalékát adja, de az eladása nagy jelentőséggel bír, hiszen a cég reorganizációjának fontos részét képezi, amit a vállalatot egy éve vezető új vezérigazgató, Mark Schneider kezdett el. Az egészségügyből érkező vezető azzal lett megbízva, hogy felpörgesse a növekedési stratégiát a vállalatnál, miközben a szektor nagyszereplői a lassú növekedéstől és a feltörekvő startupok versenyétől szenvednek.Múlt héten a Nestlé eladta egy ausztrál csokoládémárkáját is. Eközben az egészségügyi termékek felé nyit, nemrég megvásárolta az Atrium Innovationst 2,3 milliárd dollárért, most pedig a német Merck vitaminokat és étrendkiegészítőket gyártó üzletágára licitál. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen erősebb növekedéssel és jobb profit marzsokkal kecsegtet a vitaminok és táplálékkiegészítők piaca.Az amerikai csokoládé-üzletágat 20,7-szeres EBITDA-rátán adja el a Nestlé, ami elemzők szerint jó ár. A szektor közelmúltbeli tranzakciói közül a Reckitt Benckiser élelmiszer üzletágának eladására 20-3-szoros EBITDA-rátán került sor, de magasabb a profit marzs, mint a Nestlénél.A Nestlé árfolyama kismértékben, 0,4 százalékot emelkedett a bejelentésre a ma reggeli kereskedésben. A hír nem volt teljesen új, már tudni lehetett, hogy el akarja adni az üzletágat.

A Nestlé árfolyamának alakulása