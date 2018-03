A digitális nagyvállalatok megadóztatása is téma lesz az EU-csúcson

A találkozó megnyitását követően a résztvevők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament (EP) elnökével egyeztetnek, majd Bojko Boriszov, az EU soros elnökségét betöltő Bulgária kormányfője ad tájékoztatást a korábbi döntések végrehajtásáról, például a dublini menekültügyi rendszer reformjáról.A délutáni munkaülésen kereskedelempolitikai kérdésekkel, s mindenekelőtt az Egyesült Államok által bejelentett importvámokkal foglalkoznak. Ezután meghallgatják az Európai Központi Bankot vezető Mario Draghi beszámolóját a gazdasági helyzetről, illetve a bankunióról tárgyalnak Mario Centenóval, az eurócsoport elnökével.Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az uniós vezetőknek küldött meghívólevelében arról számolt be, hogy a munkavacsorán reményei szerint "nyílt, őszinte" vitát tarthatnak az adópolitikáról, a digitális nagyvállalatok megadóztatásáról szóló tervekről.A csütörtöki utolsó napirendi pont részeként külügyekről lesz szó: áttekintik még a legfrissebb törökországi fejleményeket, valamint nyilatkozatot fogadnak el az idegméreggel elkövetett angliai gyilkossági kísérlettel kapcsolatban, amelyért a brit kormány szerint Moszkva a felelős. Névtelenséget kérő uniós illetékesek szerint nyitott kérdés, hogy az Európai Unió is kifejezetten Oroszországnak tulajdonítja-e a támadást, s egyelőre újabb szankciók sincsenek napirenden.A péntek reggeli ülésen Theresa May brit miniszterelnök már nem lesz jelen, csak a bennmaradó tagállamok vezetői. A "huszonhetek" áttekintik a Brexit-tárgyalások állását és várhatóan irányelveket fogadnak el a jövőbeli EU-brit kapcsolatrendszerre vonatkozóan. Tusk szerdán azt közölte: javasolni fogja a résztvevőknek, hogy adják elvi jóváhagyásukat a szigetország kilépését követő átmeneti időszakhoz, amelynek feltételeiről néhány napja állapodtak meg a felek főtárgyalói. Kiemelte, ez "lehetővé teszi mindkét oldal számára, hogy 21 hónappal elhalasszák a Brexit minden negatív következményét".Végül eurócsúcsot tartanak a valutaövezeti országok állam- illetve kormányfőinek részvételével, a fő téma a gazdasági és monetáris unió további elmélyítése lesz.