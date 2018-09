A dízelbotrány legnagyobb pere indul, a tét 9,5 milliárd euró

A braunschweigi legfelsőbb bíróságon hétfőtől mintaper indul a Volkswagennel szemben, amelyben arról döntenek majd, hogy kell-e kártérítést fizetnie az autógyártónak azoknak a részvényeseknek, akik a dízelbotrány kirobbanását követő árfolyamzuhanás miatt veszítettek Volkswagen-befektetésükön.A perben az egyik oldalon a Volkswagen korábbi nagyrészvényese, a német takarékszövetkezetek alapkezelője, a Deka Investment áll, vele szemben a másik oldalon a Volkswagen. A perben a Deka ügyvédje azt igyekszik bebizonyítani, hogy a Volkswagen vezetői már jóval azelőtt tudtak a csalássorozatról, hogy a botrány kirobbant volna, erről azonban nem értesítették időben a Volkswagen részvényeseit.A Deka 200 millió euróra perelte a Volkswagent, de a tét ennél jóval nagyobb, ugyanis a mostani per egy mintaeljárás lesz, amelyben a végső ítélet más felperesekre is vonatkozik majd, addig, amíg a Deka pere zajlik, az ő perüket felfüggesztik, a perekben összesen 3500-an vesznek részt, összesen 1640 perről van szó, a felperesek összesen 9,5 milliárd eurót követelnek a Volkswagentől, ilyen nagy összegre még soha nem pereltek német vállalatot.A felperes ügyvédje optimista, több bizonyítékuk is van ara, hogy a Volkswagen menedzsmentje nem időben értesítette a részvényeseket a csalásról, a Volkswagen viszont minden vádat tagad. A per akár évekig elhúzódhat.