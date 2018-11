A drága üzemanyagtól szenved a Wizz Air

A bevételek

Az utasforgalom növekedése töretlen a Wizz Airnél, a szeptember végén zárult félévben összesen 18,8 millió utast szállított a légitársaság, 20 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. Az utaskilométer (RPK, a szállított utasok utazási távolságainak összege) 21,2 százalékkal emelkedett az időszakban, vagyis még mindig jóval az iparági dinamika feletti a növekedési ráta a Wizz Airnél. Az idei évben szeptemberrel bezárólag Európában valamivel több mint 6 százalékkal nőtt az utaskilométer iparági szinten a Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség (IATA) adatai szerint év/év alapon, de ez főleg az év elejének volt köszönhető, a harmadik negyedévre lassult a dinamika a régióban bizonytalanabbra forduló makrogazdasági környezet közepette.

A Wizz Air utaslétszámának növekedését a flottabővülés támogatta, szeptember végén már 104 repülőgépből állt a légitársaság flottája, szemben az egy évvel korábbi 86 darabbal. A kapacitás (ASK) 20 százalékkal nőtt a bázisidőszakhoz képest. A flottában egyre nagyobb súlya lesz a következő években az A321 NEO gépeknek, ami az üzemanyag-hatékonyság szempontjából kedvező trendeket vetít előre, a technológia 20 százalékkal alacsonyabb egy ülésre jutó költséget biztosít, mint az A320CEO gépek esetén.

Klikk a képre!

Flottabővülés a Wizz Airnél, forrás: Wizz Air

A költségek

Az üzemanyagköltség 43 százalékkal

A munkaerőköltség közel 36 százalékkal

A marketing-és disztribúciós költségek 16 százalékkal

A karbantartási költségek 14 százalékkal

A reptéri és a földi kiszolgálás költségei 24 százalékkal

A repülőgép-lízing költségei pedig 13 százalékkal emelkedett 2017 azonos félévéhez képest.

Az eredmények

Az egyébként is magas férőhely-kihasználtság tovább javult, a félévben 93,6 százalékot ért el, ami 80 bázispontos emelkedést jelent a bázisidőszakhoz képest.A jegyértékesítések bevételei 25 százalékkal emelkedtek az időszakban, a kiegészítő szolgáltatások bevételei pedig 12 százalékkal nőttek, utóbbi a teljes bevétel 38 százalékát adta. Az egy utasra jutó bevétel stagnált, az átlagos jegyár emelkedett, míg a kiegészítő szolgáltatásokra áltagosan kevesebbet költöttek az utasok. Ez a poggyászváltozásoknak tudható be, illetve annak, hogy az utasok kevesebb csomagot adtak fel.Az emelkedő olajárak miatt megugró üzemanyagköltségek mellett a bérek emelkedése is a működési költségek növekedését okozta a félévben:Ha az üzemanyagköltségektől tisztítjuk a számokat, abban az esetben az egy elérhető utaskilométerre jutó költségek (CASK) 1,1 százalékkal nőttek.Bár a bevételek is nőttek, a működési költségek még nagyobb mértékben, így a kétszámjegyű bevételdinamika ellenére alig nőtt a profit a félévben. Az EBITDAR (bérleti díjaktól tisztított EBITDA) 505 millió euró lett, 2,7 százalékkal magasabb, mint egy éve, a nettó eredmény pedig 292 millió euró, ami 1,2 százalékos növekedésnek felel meg.A profitráták jelentősen csökkentek, az EBITDAR-szint 6 százalékponttal esett 36,7 százalékra, a nettó eredményszint pedig közel 4 százalékponttal romlott, 21 százalékra.

A negyedévről

10,1 millió utast szállított, ami 20 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest

825,7 millió eurós bevételt ért el, ez 21,4 százalékos dinamikának felel meg

A férőhely-kihasználtság az egy évvel korábbi 94,3 százalékról 95 százalékra nőtt

A negyedéves nettó eredmény 242,2 millió euró volt, 5,1 százalékkal magasabb, mint 2017 azonos negyedévében

A nettó profitszint 4,6 százalékponttal csökkent, 29,3 százalékra.

Mit hoz a jövő?

a március végén záruló pénzügyi évre 270-300 millió euró közötti nettó eredményt vár a társaság a korábbi 310-340 millió euró helyett.

A Wizz Air pénzügyi évének második negyedéve (harmadik naptári negyedév) legfontosabb számai:Az emelkedő üzemanyagárak miatt a Wizz Air visszavágta az idei kapacitásnövelési terveit, pénzügyi éve második felére korábban 18 százalékos bővítést tervezett, most már csak 14 százalékkal számol. Az üzemanyagárak emelkedése részben beépül a jegyárakba, a második félében átlagosan 7 százalékos lesz a növekedés.A lezárt félév kihívásokkal terhelt volt a környezet az európai légiközlekedésben, sztrájkok nehezítették a légitársaságok helyzetét, a repülőterek zsúfoltak és a cég azon is dolgozott, hogy elindítsa az új brit légitársaságát - olvasható Váradi József kommentárja a gyorsjelentésben. Az emelkedő üzemanyagköltségek miatt csökkentette az idei évre vonatkozó várakozásait a menedzsment,Ha a sáv alsó határán alakul végül az éves profit, az profitcsökkenést jelent a 2018 március végén zárult pénzügyi évhez képest.

Árfolyamreakció

A profit warningra nagy eséssel reagált a Wizz Air részvényeinek árfolyama, 8 százalékos mínuszban is volt a papír a nyitást követően, de mostanra megnyugodtak a kedélyek, már a tegnapi záróár felett járnak a részvények.

Az elmúlt hónapokban nagy esést szenvedtek el a részvények az olajár emelkedésével és az októberi részvénypiaci turbulenciákkal párhuzamosan, a júliusi csúcsokhoz képest 29 százalékkal van most alacsonyabban az árfolyam.