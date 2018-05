A Facebook megcsinálja a saját beépített randialkalmazását

Ezt a tartós párkapcsolatok érdekében fejlesztettük ki, nem a rövid távú megismerkedések céljából

Tudom, hogy többségetek arra törekszik, hogy jó dolgokat építsen - fejtette ki optimista véleményét az adatszivárgási botrány után az alkalmazásfejlesztők előtt a közösségi médiaoldal alapítója.A Facebook új eszköze többek között egy randialkalmazás lesz, amivel új, eddig nem ismert barátokat fedezhetnek fel a felhasználók és építhetnek új kapcsolatokat.- mondta Zuckerberg, ezzel komoly versenytársat kapnak a randioldalak. A befektetők azonnal vették is a lapot: a Match.com tőzsdén jegyzett, randioldalakat (például Match.com és Tinder) üzemeltető cég árfolyama 22%-ot zuhant. A Match.com többségi tulajdonosa, az IAC/InteractiveCorp kurzusa 18%-ot szakadt.

