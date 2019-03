Lefordult a 4iG 2019.03.21 10:44

Az elmúlt hetekben valósággal szárnyaltak a 4iG részvényei, és a cég háza tájáról sok fontos bejelentés érkezett. A társaság papírjai március 18-tól bekerültek a BUX indexbe, míg szintén március 18-tól a 4iG vezérigazgatói posztját Jászai Gellért tölti be, aki a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Konzumnál és Opusnál is fontos pozíciókat tölt be. A 4iG árfolyama szerdán délelőtt még napon belül 5100 forintnál új történelmi csúcsra emelkedett, majd a részvény lefordult és a papír közel 15 százalékos eséssel zárta a tegnapi napot, az esés pedig ma is folytatódott, a 4iG 11,8 százalékkal került ma lejjebb. A 4iG 526,17 millió forintos forgalmával a harmadik legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén az OTP és a Richter után, a 4iG mai forgalma 33,9 százalékkal magasabb a részvény idei, átlagos forgalmánál.