A Fedre várnak a befektetők az amerikai tőzsdéken

Energia le, pénzügyi szektor fel 2018.08.01 18:50

Az energiaszektor vállalatai ma kát dolog miatt is alulteljestenek: egyrész a vártnál rosszabb negyedéves számokat tett közzé több amerikai olajipari vállalat, másrészt az olaj ára is esett, ez is nyomás alatt tartotta az árfolyamokat.

A bankszektor papírjai mérsékelten emelkedtek, miután idén június közepét követően újra 3 százalék fölé emelkedett az amerikai állampapírok hozama.