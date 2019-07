Kínából felemás makroadatok érkeztek: a kínai gazdasági növekedés tovább lassult , a kínai GDP a második negyedévben mutatott 6,2 százalékos növekedése bár megfelelt az elemzői várakozásoknak, azonban így is az elmúlt 27 év leglassabb növekedési ütemének felelt meg. Mindemellett az ipari termelés az első fél évben 6,3 százalékkal nőtt éves összevetésben, ezzel az elmúlt négy hónap legjobb eredményét produkálva. Jócskán felülmúlta a várakozásokat a kiskereskedelmi forgalom alakulása is, ami a tavalyi év azonos időszakához képest 9,8 százalékkal bővült, szemben az elemzők 8,5 százalékos előrejelzésével. A kínai tőzsdék a nap első felének eséseit ledolgozva felfelé kapaszkodtak a hétfői zárás felé közeledve, a hongkongi tőzsde 0,3 százalékos erősödése mellett a sanghaji börze 0,4 százalékkal került feljebb, míg a japán tőzsde zárva tartott.

Elhalasztotta éves jelentésének közzétételét a Sports Direct, a brit áruházlánc július 18-án tette volna közzé gyorsjelentését, a társaság azonban várhatóan július 26. és augusztus 23-a között teheti majd közzé beszámolóját. A cég a csúszást a megvásárolt House of Fraser üzletek integrálása körüli problémákkal és a társaság pénzügyi kimutatásaival kapcsolatos fokozott hatósági ellenőrzéssel indokolta, a cég ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy emiatt módosulhat a társaság korábbi, tavaly decemberben tett előrejelzése. A bejelentést nem fogadták jól a befektetők, a társaság részvényei 12,1 százalékkal kerültek ma lejjebb.

Európában továbbra is erős a PSA Csoport, a vállalat egy csökkenő poiacon növelte piaci részesedését, Kínában és Dél-Amerikában viszont összeestek az eladások az idei első félévben.

A vegyes kínai makroadatok után Európa emelkedéssel próbálkozhat meg 2019.07.15 08:35

Mi történt pénteken a tőzsdéken?

Emelkedéssel indult a hét utolsó napja a tengerentúli tőzsdéken, miután a Fed elnökének a múlt heti, kongresszusi és szenátusi meghallgatásai után a befektetők abban bíztak, hogy a Fed már ebben a hónapban kamatot csökkent. A vételi erő egészen a pénteki piaczárásig kitartott, a Dow végül 244 pontos emelkedés mellett 0,9 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,5 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 0,6 százalékos emelkedéssel zárta a pénteki kereskedést, a hét utolsó napját végül mindhárom irányadó amerikai részvényindex új történelmi csúcson zárta, míg az S&P500-nak először sikerült 3 000 pont felett bezárnia.

Eséssel fejezte be a pénteki kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 40 pontos mínusz mellett 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek ma. Az OTP stagnált, a bankpapír 12 400 forinton zárt, a Mol is előző napi záróértékén, 2 960 forinton fejezte be a pénteki kereskedést. A Richter 0,8 százalékos esés után 5 065 forinton zárt, a Magyar Telekom 0,5 százalékkal került lejjebb, a telekomcég részvényei 434 forinton vettek búcsút a hét utolsó napjától.

Csökkentek a PSA-csoport eladásai, a francia autógyártó eladásai 12,8 százalékkal csökkentek az első félévben, elsősorban a feltörekvő piacok gyengélkedése következtében. A PSA-csoport 1,9 millió járművet értékesített a januártól-júniusig tartó periódusban, a korábbi év hasonló időszakának 2,18 milliós eladásaival szemben.

Mik az előjelek mára?

Eséssel indult a hétfői kereskedés Ázsiában, miután Kínából felemás makroadatok érkeztek, a kínai gazdaság 6,2 százalékkal bővült a második negyedévben, ami az elmúlt 27 év leglassabb növekedési ütemének felelt meg, azonban a júniusi ipari termelés és a júniusi kiskereskedelmi eladási statisztikák felülteljesítették az elemzői várakozásokat, ami a piaci kommentárok szerint képes volt megnyugtatni a kínai gazdaság lassulása miatt aggódó befektetők egy részét. A hongkongi tőzsde stagnál, a sanghaji börze 0,2 százalékkal került feljebb, míg a japán tőzsde hétfőn zárva tartott. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt erősödést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 18 pontos emelkedése 0,2 százalékos erősödést vetíthet előre a hétfői piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hétfőn beérkező kínai makroadatokat leszámítva nem érkezik kiemelt gazdasági adatközlés, azonban a tengerentúlon a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek majd befektetők, ma teszi közzé gyorsjelentését a Citigroup.

Mire érdemes ma figyelni?

Hétfőn a Kínából beérkező makroadatok mellett a júliusi New York Fed indexre figyelnek majd a befektetők.

Hétfőn teszi közzé gyorsjelentését a Citigroup.

Mi történt eddig a tőzsdéken?