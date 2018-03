A Fiat Chrysler újabb egységét vihetik tőzsdére

Tőzsdére viheti autóalkatrész gyártó egységét, a Magnetti Marellit a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), az ügylet során az FCA részvényesek jelenlegi tulajdoni hányaduk alapján kapnának új részvényeket, ezáltal nagyobb rugalmasságot, és a potenciális jövőbeli tőkebevonás lehetőségét biztosítva a Magnetti Marelli számára.Iparági források szerint az ügyletben résztvevő tanácsadók korábban egy lehetséges IPO-ban gondolkodtak, hogy az így befolyó készpénzből csökkentsék a közel százéves alkatrészgyártó adósságát, azonban az Agnelli család -az Exor Holdingon keresztül az FCA legnagyobb részvényesei- letettek erről, miután látva az iparág alacsony értékeltségét, nem kívánták a Magnetti Marelliben meglévő tulajdonrészüket felhigítani.A lépést korábban a már a Ferrarit tőzsdére vivő Sergio Marchionne jelentheti be június 1-jén, az FCA vezérigazgatója ekkor mutatja be az új vállalati stratégia tervét. A spinoff-fal a Goldman Sachsot és a JP Morgant bízták meg, a Magnetti Marelli értéke pedig 3,6 és 5 milliárd euró között alakulhat, azonban az iparági források szerint a külön társaságba leválasztani kívánt autóalkatrész üzletág diszkont mellett foroghat majd az olyan szektortársakkal összehasonlítva, mint a német Hella vagy a francia Faurecia.Az FCA február 28-i kommentárja szerint a társaság igazgatótanácsa a második negyedévben vizsgálhatja meg az autóalkatrész gyártó tevékenység spinoffját, miután Marchionne korábbi nyilatkozatában az FCA portfóliójának ''tisztításával'' indokolta a Magnetti Marelli lehetséges leválasztását. A spinoff azonban akadályokba ütközhet, mivel iparági források szerint az FCA részvényeit birtokló befektetési alapok egy része nem akar majd Magnetti Marelli részvényeket tartani, ugyanis ezen alapok befektetési politikája csak az FCA-hoz hasonló globális eszközök tartását tesz lehetővé, és kizárja egy közepes méretű olasz alkatrészbeszállító tartását.A 19 országban jelen lévő és nagyjából 43 000 főt foglalkoztató Magnetti Marelli egy diverzifikált alkatrész beszállító, amely világítási, erőátviteli és elektronikai részegységek gyártására szakosodott. Elemzők szerint a Magnetti Marelli 2017-es árbevétele megközelítőleg 8,7 milliárd eurót tett ki, míg a tisztított profit 840 millió euró körül alakulhatott.Az alkatrészgyártót korábban gyakran emlegették lehetséges felvásárlási célpontként, miután az FCA-nál a rivális cégek mellett magántőke társaságok is érdeklődtek már a Magnetti Marelli iránt. A dél-koreai Samsung Electronics 2016-ban már megpróbált ajánlatot tenni, azonban iparági források szerint a tárgyalások kútba estek, miután a Samsung a Magnetti Marelli bizonyos részei után érdeklődött csupán.