A Finext a Futureal csoporthoz tartozó projekttársaságokat vásárolt

A Finext november 9-én bejelentette, hogy a társaság ingatlanfejlesztési projektek projektcégeinek megvásárlása tárgyában feltételes szerződéseket kötött. amelynek keretében a Finext a Futureal Csoporthoz tartozó Corvin Telek 125 Kft. projekttársaság 100 százalékos üzletrészei megszerzése tárgyában, kötött feltételez kötött adásvételi szerződést, a társaság mindemellett előszerződéseket írt alá a Futureal Csoport tagvállalat Futureal Béta Kft. és Portfólió Real Estate Hungary Kft. projekttársaságok 100 százalékos üzletrészeinek jövőbeli megszerzésére vonatkozóan. Az említett projekttársaságok végzik a Budapest XI. kerületében megvalósuló Budapest ONE Irodaház három ütemben történő fejlesztését.A Finext felügyelőbizottsága ma jóváhagyta, hogy a társaság adásvétel útján megszerezze a Futureal Csoporthoz tartozó Futureal New Ages Kft. projekttársaság 100 százalékos üzletrészeit és szintén a Futureal Csoporthoz tartozó Corvin Telek 125 Kft. projekttársaság 100 százalékos üzletrészeit. A társaság ennek megfelelően a Futureal New Ages Kft. és a Corvin Telek 125 Kft. egyedüli tagjává vált és döntött - egyebek mellett - Corvin Telek 125 Kft. cégnevének BP1 Első Ütem Kft-re történő módosításáról.A Futureal New Ages Kft. végzi a budapesti Corvin Sétányon megvalósuló Corvin 7 és Corvin 8 Irodaházak fejlesztésének az előkészítését, ahol mintegy 12 500 négyzetméter, illetve 19 500 négyzetméter bruttó bérbe adható nagyságú irodaépület fog létrejönni.A BP1 Első Ütem Kft. végzi a budapesti Őrmezőn Budapest ONE Irodaház első ütemének fejlesztését, ahol mintegy 27 500 négyzetméter bérbe adható méretű iroda és kereskedelmi terület kerül megvalósításra.