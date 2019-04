A folytatódó kereskedelmi tárgyalások támogathatják a tőzsdéket 2019.04.03 08:32

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Vegyesen zárták a hét második napját az amerikai részvényindexek, a jelentős hétfői emelkedés után a befektetők várakozó álláspontra helyezkedtek, a hangulatot ezúttal nem tudták javítani a beérkező makroadatok sem, miután a kereskedelmi tárca adatközlése szerint a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya 1,6 százalékkal esett vissza februárban. A Dow komponensei közül a Walgreens Boots Alliance részvényei teljesítettek a leggyengébben, a gyógyszer-kiskereskedelmi lánc árfolyama 12,8 százalékot esett, miután a társaság gyorsjelentését és a menedzsment által visszavágott eredményvárakozásokat kifejezetten rosszul fogadták a befektetők. A Dow végül 79 pontos mínusz mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, az S&P500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékos erősödéssel zárta a keddi kereskedést.

A magyar tőzsde a délelőtt második felében emelkedéssel próbálkozott meg, a hazai részvényindex lendülete ezt követően azonban elfogyott és a BUX a nap hátralévő részében oldalazott. A keddi piaczárásra a magyar tőzsde ismét emelkedni tudott, a BUX végül 156 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb, ami a BUX esetében új történelmi zárócsúcsot jelentett. A blue chipek felemásan teljesítettek, a Magyar Telekom 0,4 százalékos erősödést követően 464,5 forinton zárt, a Richter 0,8 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó részvényei 5425 forinton búcsúztak a hét második napjától. Az OTP mindemellett 0,8 százalékos emelkedés után 12 870 forinton zárt, míg a Mol 0,2 százalékkal került lejjebb, az olajcég részvényei 3312 forinton zártak.

Mik az előjelek mára?

Emelkednek az ázsiai tőzsdék szerdán, miután lapértesülések szerint jól haladnak az USA és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások. A Financial Times az amerikai kereskedelmi kamara tisztségviselőjére hivatkozva arról írt, hogy a vitás kérdések nagy részére megoldást találtak, azonban a tárgyalások továbbra is folytatódnak, a kínai elnök gazdasági tanácsadója ma Washingtonban folytatja a kereskedelmi célú egyeztetéseket. Amennyiben a feleknek nem sikerülne megegyezésre jutnia ezen a héten a tárgyalásokat akár júniusig is meghosszabbíthatják majd. A Nikkei 0,8 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 0,8 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji részvényindex 0,3 százalékot emelkedett. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt emelkedést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 97 pontos erősödése 0,8 százalékos emelkedést vetít előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hét harmadik napján a befektetők az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos hírek mellett a beérkező makroadatokra fókuszálnak majd, míg a tengerentúli munkaerőpiaci adat kiemelt befektetői érdeklődésre tarthat majd számot.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerdán az MNB februári kamatstatisztikái mellett a hitelintézetek mérlegszerkezetét ismerhetik meg a befektetők, a KSH mindemellett a februári kiskereskedelmi eladási statisztikáit teszi közzé. Az eurozónából a februári kiskereskedelmi forgalmi adatsort publikálják, míg az Egyesült Államokból a márciusi, ADP munkaerőpiaci statisztika érkezik majd.

Mi történt eddig a tőzsdéken?