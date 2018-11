A Futurealhoz tartozó projekttársaságokat vásárolt meg a Finext

A társaság feltételhez kötött adásvételi szerződést írt alá a szintén a Futureal Csoporthoz tartozó Corvin Telek 125 Kft. projekttársaság 100 százalékos üzletrészei megszerzése tárgyában, továbbá előszerződéseket írt alá a Futureal Csoport tagvállalat Futureal Béta Kft. és Portfólió Real Estate Hungary Kft. projekttársaságok 100 százalékos üzletrészeinek jövőbeli megszerzésére vonatkozóan. Az említett projekttársaságok végzik a Budapest XI. kerületében megvalósuló Budapest ONE Irodaház három ütemben történő fejlesztését.A Budapest ONE irodafejlesztés során az építés alatt álló első ütemben mintegy 27 500 négyzetméter, míg a jogerős építési engedéllyel rendelkező további két ütemben mintegy 38 000 négyzetméter bruttó bérbe adható méretű iroda és kereskedelmi terület fejlesztése várható. A Corvin Sétányon megvalósuló fejlesztések két utolsó állomásaként - további kisebb telekvásárlások lebonyolítását követően - a Corvin 7 és Corvin 8 irodaházak fejlesztése révén a társaság mintegy 12 500 négyzetméter, illetve 19 500 négyzetméter bruttó bérbe adható nagyságú irodaépületet fog létrehozni. A társaság fenti projekttársaságaiban így együttesen jelenleg mintegy 27 000 négyzetméternyi bruttó bérbe adható terület építése zajlik, mintegy 38 000 négyzetméter bruttó bérbeadható terület építésre elő van készítve, és további 32 000 négyzetméter GLA fejlesztés előkészítése van folyamatban.A Finext ma mindemellett azt is bejelentette, hogy a vállalat három projekttársasága: az AFM Ingatlanfejlesztő Projekt Kft., a Corvin Észak Ingatlanforgalmazó Kft. és a Corvin Towers Ingatlanforgalmazó Kft., szintén 2018. november 8-i dátummal feltételhez kötött ingatlan-adásvételi szerződést írta alá az OTP Ingatlanbefektetési Alappal az említett projekttársaságok tulajdonában lévő, a Corvin Sétányon található és teljes egészében bérbeadással hasznosított Corvin ONE (19 100 négyzetméter), Corvin Towers (25 700 négyzetméter) és Corvin Corner (6 100 négyzetméter) irodaházak eladása tárgyában.Mindezek mellet szintén 2018. november 8-i nappal a Társaság 100% tulajdonú projekttársasága: Corvin 5 Projekt Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság előszerződést kötött az OTP Prime Ingatlanbefektetési Alappal a Corvin Sétányon jelenleg 2 ütemben megvalósuló, építés alatt álló, Corvin 5 (14 900 négyzetméter) és Corvin 6 (13 200 négyzetméter) irodaházakra vonatkozóan a jövőben megkötendő adásvételi szerződések tárgyában.