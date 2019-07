A hatalmas hétvégi zuhanása után kapaszkodik vissza a bitcoin

Nagyot esett a hétvégén a bitcoin, miután a piaci kommentárok szerint a befektetőket a kriptodevizák elleni hatósági fellépés lehetősége aggasztotta. A múlt héten Jerome Powell, a Fed elnöke a kongresszusi meghallgatásán kiemelte, hogy a Facebook Libra projektje egyszerűen nem mehet tovább addig, ameddig a súlyos fogyasztóvédelmi, adatvédelmi, pénzhamisítási és pénzügyi stabilitási kérdéseket nem tisztázzák.Mindemellett az amerikai elnök is erős hangvételű Twitter-üzenetben ostorozta a kriptodevizákat, Donald Trump arról írt, hogy nem rajong a bitcoinért és más kriptodevizákért, továbbá azt is hozzátette, hogy ha a Facebook és más társaságok bankokká kívánnak válni, banki engedélyeket kell szerezniük és az összes banki szabályt be kell tartaniuk, mint minden más nemzeti és nemzetközi pénzintézetnek.A Fed elnöki nyilatkozat és Donald Trump Twitteren tett megjegyzései után a bitcoin hatalmasat esett a hétvégén, a bitcoin árfolyama csak vasárnap több mint 10 százalékot zuhant, ami az idei év második legnagyobb napos esését jelentette, a pénteki záróárához képest a kriptodeviza árfolyama 13,7 százalékkal került lejjebb. A hétfői kereskedés első felében a bitcoin erősödéssel próbálkozott meg, az árfolyam 1,3 százalékkal került ma feljebb.