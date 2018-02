A hideg kiráz, ha megnézed, hogy mit tudnak már ezek a robotok

A raktárlogisztikában is egyre nagyobb teret nyernek a robotizált és az automatizált folyamatok. Erről bővebben a Portfolio április 19-ei Smart Logistics konferenciáján lesz szó, ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Boston Dynamicsról Amerikai robotikai cég, amely főként az amerikai hadseregnek fejleszt robotokat, de nagy teherbírású, komplex mozgásokra képes robotjai a magánszektor számára is érdekesek lehetnek. Úttörő a robotiparban, a projekteket sokszor a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) finanszírozza. Marc Raibert, a vállalat elnöke 1992-ben választotta le céget a MIT-ról. 2013-ban a Google titkos projektekért felelős Google X vásárolta fel, de 2017 júniusában eladták a japán Softbanknak, ismeretlen összegért.

Handle

SpotMini

Atlas

Spot

LS3

WildCat

BigDog

SandFlea

RHex

A képre kattintva megnézheti galériánkat a Boston Dynamics robotjairól:

A Boston Dynamics robotjai (galéria, 9 kép)

Kapcsolódó cikkek: Jön a negyedik ipari forradalom és kereshetünk magunknak új munkát

Hihetetlen, hogy hol tartanak manapság a robotikai fejlesztések. Nem csoda, hogy egyre hangosabban mondogatja mindenki, hogy a "robotok elveszik a munkánkat", a várakozások szerint pár évtized, és mindenben jobbak lesznek nálunk. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás odáig fejlődik, hogy jobb könyveket fognak írni a robotok, jobb zenéket fognak komponálni és jobb sebészek lesznek pár éven belül, mint az emberek. Az alábbiakban a világ első számú robotfejlesztője, a Boston Dynamics legizgalmasabb robotjait mutatjuk most be.A 2 méter magas, 105 kilós robot, a Handle 45 kilónyi teher cipelésére alkalmas. Vannak lábai, amivel változatos terepeken tud közlekedni, a lábak pedig kerekekben végződnek, ami a gyorsaságot biztosítja. A kerekekkel hihetetlenül gyors és hatékony tud lenni sík felületeken, a lábaknak köszönhetően pedig bárhol tud mozogni. Két lábra állva kisebb helyet foglal el, mint a négylábú társai, viszont az egyensúlyozási képességei kiválóak, így szűk helyeken tud manőverezni.A Boston Dynamics kicsi, négylábú robotja a SpotMini, 84 centis magasságával és30 kilós súlyával kényelmesen elfér az otthonokban és irodákban. Az elektromos robot egy töltéssel 90 percig tud működni és a Boston Dynamics szerint a legcsendesebb robot, amit valaha építettek. 3D-s kamerarendszere van, ami segíti a navigálásban és 14 kg teher megemelésére alkalmas.Az Atlas a Boston Dynamics legújabb humanoid robotja. A mozgáskoordinációs rendszere fejlett, irányítja a karokat, a lábakat és a törzset, így az egész testét felhasználva, rugalmasan tud dolgozni. Az 1,5 méter magas robot 75 kilós és 11 kilogrammnyi terhet tud felemelni és képes egyensúlyozni. A súlyához képest erős, köszönhetően a 3D-nyomtatott alkatrészeknek, szenzoraival pedig érzékeli a környezetét és nehéz terepen is biztonsággal tud mozogni.A Spot egy négylábú robot, amit kültéri és beltéri használatra egyaránt fejlesztettek. Elektromos, egy töltéssel 45 percig működik és 23 kilogrammnyi teher szállítására képes.A teherhordó robotot arra tervezték, hogy a katonákat és a tengerészgyalogosokat kísérgessen. Egy robot 182 kilogrammnyi árut tud elcipelni és elegendő üzemanyag van benne egy 24 órás, 32 kilométeres küldetés teljesítéséhez.Az LS3 automatikus követi a vezetőjét, nem kell külön irányítani. A robot kifejlesztését a DARPA és az amerikai tengerészgyalogság finanszírozta.A világ leggyorsabb négylábú robotja, maximális sebessége 32 km/h. Egy metanol-motor hajtja. Az irányítási rendszert, ami stabilizálja, először a Cheetah nevű laboratóriumi prototípuson fejlesztették ki, amely gyorsabb volt, mint Usain Bolt, 48 km/h sebességre volt képes.Az első olyan robot, amit kifejezetten arra fejlesztettek, hogy nehéz terepen közlekedjen. Négy lába van, amelyek pont úgy vannak tagolva, mint az állatok lábai, így elnyelik a rázkódásokat és újrahasznosítják az energiát lépésről lépésre. A robot külsőre leginkább egy nagy kutyára, vagy egy kis öszvérre emlékeztet. A BigDog 10 km/h sebességgel tud futni, akár 35 fokos meredekségű hegyoldalon fel tud mászni, köveken, sáros terepen is biztonsággal mozog, akár havas terepen, vagy vízen át és 150 kilónyi teher szállítására is képes.A mindössze 15 centiméter magas, 5 kilogramm súlyú robot 4 keréken gurul és a Boston Dynamics kínálatának ugróbajnoka. 10 méter magasra tud ugrani, ami elég ahhoz, hogy egy háztetőre felugorjon. Az elektromos robot egy töltéssel 25 alkalommal tud ugrani.Hatlábú, kicsi robot, ami nehéz terepen is jól mozog. Azzal, hogy a lábait egymástól függetlenül irányítja, könnyen át tud haladni a sáros, homokos, sziklás területeken, a vasúti síneken, vagy akár lépcsőkön. Elől-hátul fel van szerelve kamerával, így az operátora mindig pontosan látja a környezetét. Mindössze 14 centiméter magas és 12 kilogrammot nyom.