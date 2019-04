A Huawei vezetőjével tárgyalt Varga Mihály

További együttműködési lehetőséget látunk az intelligens közlekedés, a digitális oktatás, a fenntarthatóság és a foglalkoztatáspolitika területén

Kínai útja során Varga Mihály ellátogatott a Huawei Technologies pekingi kutatás-fejlesztési központjába. A miniszterelnök-helyettes az infokommunikációs vállalat közép-kelet-európai térségének elnökével többek között olyan fejlesztési irányokról is egyeztetett, mint a következő generációs mobilhálózatok magyarországi felhasználási területei. Az 5G technológia minden eddiginél gyorsabb és nagyobb mennyiségű adat átvitelét, feldolgozását teszi lehetővé valós időben, késleltetés nélkül, aminek köszönhetően Magyarország a gazdasági fejlődés új, digitális korszakába léphet. Az egyeztetésen a Huawei régiós elnöke és Varga Mihály miniszter tárgyalt az úgynevezett okos-vámszabad területek, zónák kialakításáról, valamint az infokommunikációs technológiák miatt tovább egyszerűsíthető, online adózási lehetőségekről is - áll a cég közleményében.Varga Mihály elmondta:A miniszter hangsúlyozta, hogy továbbra is számít a vállalat tudására Magyarországon. Hozzátette, hogy a Huawei a kormány fontos stratégia partnere, Magyarországon több mint 2000 embernek ad munkát, a Kínán kívüli legnagyobb ellátási központja is itt működik. A cég Kínán kívüli legnagyobb gyártási- és logisztikai központját Magyarországon üzemelteti, a Huawei Európai Ellátó Központban már zajlik az átállás az Ipar 4.0 okos-gyártás koncepciónak megfelelően. A Huawei Technologies Hungary távközlési és vállalati üzletága infokommunikációs eszközeinek és megoldásainak, valamint a fogyasztói üzletágon keresztül forgalomba kerülő okoseszközeinek köszönhetően a magyarok közel 80 százaléka használja a vállalat valamilyen termékét kommunikációra, internetezésre. A cég 2017-ben elindította európai távközlési szolgáltatók felhő szolgáltatásait segítő, úgynevezett "Europe Operations and Maintenance Centre"-ét is Magyarországon.A Huawei márciusban közzétett eredményei szerint a vállalat magyarországi árbevétele 2018-ban több mint 40 százalékos növekedést mutat az előző évihez képest. Míg 2017-ben a vállalat bevétele 57 milliárd forint volt, addig tavaly megközelítette a 80 milliárd forintot az előzetes, nem auditált adatok alapján.A Huawei-t nem mindenhol fogadják tárt karokkal, ha az 5G hálózatok kiépítéséről van szó. Az Egyesült Államok mindent megtesz annak érdekében, hogy kitiltsa a Huawei termékeit az országból és szövetségeseit is igyekszik ebbe az irányba terelni.