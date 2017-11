A jövő városává alakítják Paksot az atomerőmű-építkezés miatt

2 milliárd euró értékben írnak ki beszerzéseket Bizonyos munkákban, például az építő-szerelő bázis létesítése során a magyar beszállítói arány jelentősen meghaladhatja a 40 százalékot a Paks 2 beruházásban - jelentette ki az MTI-nek Kirill Komarov, a Roszatom nemzetközi üzletfejlesztésért felelős első vezérigazgató-helyettese. 2018 végéig 15 jelentős beszerzés kiírása várható, mintegy 2 milliárd euró értékben. Komarov beszámolt arról is, hogy az év végén kihirdetik a Paks 2 atomerőmű turbinaszigetének berendezéseire júliusban kiírt tender eredményét. Második szakaszában tart az eljárás, amelyen két vállalat, a General Electric magyarországi leányvállalata az Alstom Power Systems vállalattal konzorciumban és az orosz Szilavije Masini cég indult. Komarov elégedett a Paks 2 projekt haladásával. A csúszást illetően emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság vizsgálata 16 hónapig tartott, ami óhatatlanul a Paks 2 projekt építési menetrendjének átgondolásához vezetett. Hozzátette, a magyar partnerekkel közösen minden erejükkel azon vannak, hogy kompenzálják azt az elmaradást, a jövő év elejére tervezik, hogy megkezdik az építési-szerelési bázis létrehozását.

A Paks 2 projekt különlegesen nagy terhet fog róni Paks városára és a környező településekre, ezért olyan beavatkozásokra van szükség, amelyek a beruházás időtartama alatt csökkentik ezen terheket és élhetőbbé a régiót. A cél az, hogy a Paks városával együtt 47 település alkotta funkcionális kistérség élhető maradjon a beruházás alatt, azt követően pedig javuljon ez az élhetőség, valamint a régió versenyképessége - fogalmazott az államtitkár. A tehercsökkentés elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket fog magába foglalni: közút- és közműfejlesztést, egy Paks és Kalocsa közötti új híd megépítését - számos olyan fejlesztést, amelyeket talán már korábban el kellett volna végezni - tette hozzá.A beruházás 2018 és 2027 közötti megvalósítása idejére, illetve annak "csúcsidőszakában" körülbelül 7000 munkavállaló érkezik a térségbe, a hosszabb-rövidebb ideig hozzájuk csatlakozó családtagokkal együtt pedig már közel 10 000 ezer fő ellátásáról kell gondoskodni. Így a beruházás- mondta Becskeházi Attila.A munkások és családtagjaik elhelyezése érdekében körülbelül 1500 végleges, továbbá 3300-3500 ideiglenes lakást kell biztosítani; a lehetséges helyszíneket, valamint a lakások belső kialakítását, milyenségét illetően egyettetnek az orosz partnerrel.Az államtitkárság - amely az államtitkár szavai szerint a beruházás kerítésen kívüli fejlesztéseit felügyeli és koordinálja - három fő feladatot lát el: infrastruktúra fejlesztése; magyar beszállítói háttér biztosítása a szükséges kormányzati támogatással; a szükséges innováció, kutatás, oktatás biztosítása. Az államtitkárság nyári megalakulását követően első lépésként feltárta a 47 település beruházással kapcsolatos szükségleteit, majd ezeket összességében közel 500 projektbe rendezték, amelyeket mintegy 5 év alatt kell majd végrehajtani. A munka során az államtitkárság a Paks 2 Zrt. és a fővállalkozó ASE csoport mellett a Paksi Társadalmi Tanáccsal és civil szervezetekkel is együttműködik - fűzte hozzá.A közel 500 projekt a fentiek értelmében nagyrészt az életminőséget meghatározó fejlesztéseket tartalmaz. Az út- és lakóingatlan-fejlesztések mellett bölcsődei, óvodai, iskolai, egészségügyi és egyéb szociális fejlesztéseket is végre fognak hajtani, de az élelmiszer- és energiaellátás területén is jelentős munkálatok vannak tervben. Tulajdonképpen egy 47 település alkotta smart city épül fel a legmodernebb technológiák, így megújuló energiaforrások felhasználásával - mondta. A beruházás támogatása, megvalósítása érdekében egy 77 egységből álló gyárváros is fel fog épülni az új blokkok mellett - mondta el Horváth Miklós, a Paks 2 Zrt. vezérigazgató helyettese.Az építkezés előkészítő munkái 2018-ban, a reaktorblokkok kivitelezési munkálatai pedig 2020-ban indulhatnak - közölte Süli János, a paksi atomerőmű új blokkjainak tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli. A Paks 2 beruházás megvalósításához összesen több mint 6000 különféle engedély megszerzésére van szükség,- mondta el Aszódi Attila. A legkomplexebb, legnagyobb feladatot a létesítési engedély megszerzése fogja jelenteni - tette hozzá a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár.Maga az engedélyeztetés, az engedélyek megszerzése háromféle úton valósulhat meg - mondta Horváth Miklós, a Paks 2 Zrt. vezérigazgató-helyettese:A magyar munkavállalók felkészítését a hazai vállalkozók felkészítése részeként fogjuk megvalósítani, ez összesen mintegy 2000-2500 magyar munkavállalót fog érinteni - közölte Becskeházi Attila. A beruházás teljes munkavállalói állományának mindössze 15 százaléka lesz orosz, a fennmaradó 85 százalékot nemzetközi és magyarországi szakembergárda teheti ki - fogalmazott Denis Tarlo, az ASE csoport magyarországi projekteket felügyelő alelnöke, aki azt is elmondta, a társaság várhatóan 2018 márciusában vagy áprilisában hívja meg a lehetséges magyar beszállítókat Oroszországba, ahol egy már előrehaladott atomerőmű beruházásról szerezhetnek majd tapasztalatokat, illetve egyebek mellett a Paks 2 kapcsán szükséges műszaki, kereskedelmi ajánlatok is szó lesz a terv szerint - fűzte hozzá.