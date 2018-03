A JP Morgan megmondja, hogy készüljünk fel a közelgő recesszióra

A JP Morgan szerint 18 százalék az esély arra, hogy a következő évben recesszió lesz, a két éven belüli recesszió esélye pedig 52 százalék. Három éven belül 72 százalék az esély arra, hogy az amerikai gazdaság lejtőre kerül.

A JP Morgan szakértője szerint a historikus adatok azt mutatják, hogy érdemes felülsúlyozni a közszolgáltatókat, az energiapiaci határidős termékeket, az energiaszektor részvényeit, a nemesfémeket, az inflációkövető állampapírokat (TIPS) és a készpénzt, dollárban tartva.

A JP Morgan közgazdászai időről időre megpróbálják megbecsülni, hogy a gazdasági konjunktúra ciklus melyik szakaszában járunk és van egy saját modelljük arra, hogy megjósolják, mikor jön a következő recesszió. A kérdés most időszerű, tekintve, hogy a jelenlegi gazdasági expanzió a második leghosszabb a második világháború utáni időszakban.Az amerikai gazdaság már most mutat olyan tulajdonságokat, ami klasszikusan a ciklusok végére jellemző. Az üzleti ciklusok előrehaladottsága nem csak attól függ, hogy mióta tart, hanem olyan tényezők is jelzik, mint a vállalati profitmarzsok csökkenése, a produktivitás növekedésének lassulása és a reálkamatok emelkedése.A JP Morgan a múltbeli ciklusok alapján megpróbál tanácsot adni arra, hogy ilyen környezetben hogyan kellene viselkedniük a befektetőknek. A JP Morgan stratégái szerint az eszközallokációt úgy kell alakítaniuk, hogy felkészüljenek az elkerülhetetlenre, vagyis arra, hogy a ciklus végéhez közelítünk.A különböző eszközosztályok, szektorok és földrajzi régiók máshogy teljesítnek a különböző periódusokban, így az átmeneti időszakokban is akadhatnak jó lehetőségek. Indulásként a befektetőknek csökkenteniük kell a kitettségüket a ciklikus szektorok felé. Eddig ajánlott volt felülsúlyozni a részvénypiacokat a hitelpiacokkal szemben, a fejlődő kötvénypiacokat a fejlett piacokkal szemben, a pénzügyi és az ipari szektorokat a defenzív szektorokkal szemben.A profit marzsok csökkennek és a Fed a monetáris szigorítás útjára lépett, ami a ciklikus kereskedési ötleteknek nem kedvez és a defenzívek felé kell fordulni, amikor a piaci driverek eltűnnek.