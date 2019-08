A kínai piacon jelenne meg és terjeszkedne az OTT-One

Az OTT-One tegnap bejelentette, hogy kedden szerződést írt alá a chengdui (Kína) APEC E-commerce Business Alliance Smart Industry Committee-vel. A szerződéskötésre a 2019. augusztus 25-27. között, a kínai Chengdu városában - húsz országból háromszáz cég részvételével - megtartott "9th Chengdu Digital Economy Collaboration Forum & 5G CEE Industrial Forum" konferencia és szakmai üzleti fórum keretében került sor, amelynek Magyarország volt a díszvendége.A rendezvényre a Kínai Gazdasági Minisztérium jóvoltából három magyar cég kapott meghívást, köztük az OTT-One is. A konferencián - amelyen az 5G hálózatokat kihasználó e-learning, e-health, esport és smart city technológiák voltak a fókuszban - számos üzleti megbeszélés zajlott, melyek során az OTT-One egyrészt a kínai piacra lépésről, másrészt innovatív technológiák kínai értékesítéséről is tárgyalt.A megbeszéléseket követően aláírásra került egy szerződés, amely alapján az APEC E-commerce Business Alliance Smart Industry Committee és az OTT-One megkezdi a közös munkát annak érdekében, hogy a társaság termékei a kínai piacon is értékesítésre kerüljenek, illetve a cég ehhez megfelelő partneri hálózatot alakíthasson ki. Bár a tegnap aláírt szerződés önmagában nem jelent megrendeléseket a társaságnak, az OTT-One várakozásai szerint a megállapodás alapján és a konferencia eredményeként az OTT-One termékeivel és megoldásaival meg tud jelenni és képes lesz terjeszkedni a kínai piacon.Az OTT-One 0,6 százalékot emelkedett tegnap, míg a társaság részvényárfolyama idén 31,8 százalékkal került feljebb.