A kkv-k fele nem is hallott a GDPR-ról, de a digitalizációval is hadilábon állnak

A kkv-k gazdasági súlya rendkívül jelentős a magyar gazdaságban, ezért digitális felkészültségük az egész ország gazdasági versenyképességére kihat. A kutatásból kirajzolódó képnek pedig egyértelműen az az üzenete, hogy aki hajlandó fejleszteni, az komoly előnybe kerül versenytársaihoz képest

egyenlőséget lehet tenni a digitalizáció és a versenyképesség közé. A versenyképesség, ma már leginkább az információk megszerzésének gyorsaságában feldolgozásában rejlik.

A veszélyeket a felmérés szerint súlyosan alulértékelik: csak minden ötödik vezető tartja komoly veszélynek, hogy eszközeit támadás éri, az azokon tárolt adatok sérülnek, elvesznek vagy illetéktelen kezekbe kerülnek.

A T-Systems megbízásából a BellResearch által elvégzett kvantitatív felmérésbe 779 kis- és középvállalkozást vontak be. A kutatás egyik fontos megállapítása az, hogy a vállalatvezetők a digitalizációt az üzlet- és ügyfélszerzéshez képest sokadrangú kérdésnek tartják.Csak minden negyedik vállalkozás költött az elmúlt egy évben informatikai fejlesztésre, a megkérdezett vezetők közel fele szerint egyelőre nem is szükséges foglalkozni a GDPR miatti változásokkal, és minden harmadik szerint a felmerülő IT-problémákat elegendő utólag kezelni.- hangsúlyozta Fejes Zoltán, a T-Systems kis- és középvállalati megoldásokért felelős újonnan kinevezett vezérigazgató-helyettese.A digitalizáció alacsony szintjére utal, hogy a kkv-k a számláikat még mindig nyomtatják és papír formájában iktatják - ebben a tekintetben ráadásul nincs lényeges különbség nagyok és kicsik között - a teljesen papírmentes számlatárolás mindössze 7-8 százalékos. Online ügyfélszolgálattal, chat-es elérhetőséggel hatból egy vállalkozás rendelkezik. A kisvállalkozások negyede, de még a nagyobbaknak is csak a fele végzett online beszerzést az elmúlt egy évben. Hétből csak egy vállalkozás tartaná hasznosnak vállalata szempontjából az elektronikus beszerzés bevezetését, de még ők sem fizetnének ezért havi díjat. Céges honlapja minden második vállalkozásnak van, és csak kevesen (23%) gondolják azt, hogy ennek alternatívája lehetne egy Facebook-oldal.Kaszás Zoltán, a vállalat vezérigazgatója szerint a kkv-k az üzletmenet folytonosságára fókuszálnak, a digitalizációt pedig szükséges rossznak élik meg. Ez pedig azért hibás szemlélet, mert ma márAz adatok egyébként jelentős különbségeket mutatnak szektoronként és a vállalkozások mérete szerint. Minél nagyobb ugyanis egy cég, annál előrébb tart a digitális átalakulásban. A leginkább lemaradók a kereskedelem és vendéglátás területén tevékenykedő, néhányfős kisvállalkozások. A tíznél több alkalmazottal rendelkező vállalkozások már fejlett IT-rendszerrel rendelkeznek, jelen vannak a neten, sokan a szolgáltatásban, ötödük a mezőgazdaságban tevékenykedik. A top ICT használók zömmel a nagyobb, több mint 20 embert foglalkoztató, az ipar területén tevékenykedő középvállalkozások. Ezek rendkívül fejlett IT-infrastruktúrával rendelkeznek, ügyviteli szoftvereket például közel háromszor nagyobb arányban használnak, mint az átlag és IT beruházásokra is nagyságrendileg többet költenek, mint a kisvállalkozások."Az IT-biztonság terén szintén bővült az elmúlt időszakban a termékek és szolgáltatások köre, így most már ingyenes, pár száz forintos licenszek is elérhetőek a kisvállalkozásoknak, hogy biztonságban tudják eszközeiket. Azaz kis ráfordítással meg tudják teremteni azt a biztonsági szintet, amelyet ügyfeleik és felhasználóik már egyértelműen elvárnak tőlük" - fogalmazott a kutatást bemutató sajtótájékoztatón Fejes Zoltán.