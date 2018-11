A Konzum beolvad az Opusba

A rendkívüli közgyűlés előzménye

Ahogy arról október közepén írtunk , új időszámítás kezdődhet az Opus Global és a Konzum működésében, miután a társaságok igazgatósága a mai napon bejelentette, hogy a vállalatok fúziójára készül. A tervezett egyesülés nem csupán a részvényesek szempontjából jelentős, hanem a Budapesti Értéktőzsde fejlődéstörténetében is mindeddig példa nélkül álló.A társaság a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a fúzió megvalósítása új teret nyithat a vállalatcsoport jelentős volumenű, régiós növekedési terveinek megvalósításához. Az egyesülést követően:A vállalat már akkor kiemelte, hogy az egyesülésről a jogszabályok szerint döntő első közgyűlés tervezett időpontja 2018. év december hó 3. napja lehet.A Konzum mostani tájékoztatójából pedig kiderült, a rendkívüli közgyűlésen összesen öt fontos napirendi pontot tárgyalnak majd, amelyek sorrendben a következők:Az első napirendi ponthoz kapcsolódóan a vállalat igazgatósága ismét beszélt arról, hogy az egyesülés végrehajtása új teret nyithat a vállalatcsoport jelentős volumenű, régiós növekedési terveinek megvalósításához. Az egyesülést követően a jogutód társaság menedzsment által becsült kapitalizációja - mai árfolyamon és a jelenlegi piaci viszonyokkal számolva - elérheti a 350-400 milliárd forintot, miközben IFRS szerinti konszolidált saját tőkéje meghaladhatja a 320 milliárd, a 2019. évre tervezett EBITDA-ja pedig a 30 milliárd forintot.Az igazgatóság rámutatott arra is, hogy a társaság piaci kapitalizációja, pénzügyi mutatói lehetővé teszik a jogutód társaság részvényeinek külföldi szabályozott piaci bevezetését, továbbá a hazai-, illetve az európai benchmarknak számító indexekben való nagyobb súlyú megjelenést. Az egyesülést követően a jogutód társaság vonzó célpontot jelenthet a külföldi intézményi nagybefektetők, konzervatív befektetési politikát folytató alapok számára is. Ezek együttes hatásai pedig jelentősen szélesítik a jogutód társaság forrásbevonási lehetőségeit a nemzetközi és a hazai piacokról.A befektetők választ kapnak arra is, hogy az egyesülés során miért a Konzum fog beolvadni az Opusba:A tervezett egyesülés során tehát a Konzum az Opusba, mint átvevő társaságba való beolvadással egyesül.Az igazgatóság a második napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésben kiemelte, hogy a beolvadással az Opus, mint jogutód társaság változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább biztosítva ezzel a hazai-, illetve az európai benchmarknak számító indexekben való nagyobb súlyú megjelenést, továbbá teret nyitva az Opus részvényeinek esetleges külföldi szabályozott piaci bevezetése előtt.Az igazgatóság megjegyzi, a beolvadás jogszerű lebonyolításának előfeltétele a részvénytársaság részvényeseinek a részvénytársaság átalakulását érintő egyetértése, a Beolvadás során alkalmazott vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározása, valamint a beolvadás során közreműködő könyvvizsgáló személyének meghatározása.Az igazgatóság a beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére az Interauditor Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t, mint független könyvvizsgálót javasolja megbízni.Az igazgatóság ismerteti, hogy amennyiben a részvényesek a beolvadással egyetértenek, úgy a közgyűlés megbízza az igazgatóságot az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb - az Átv. által meghatározott vagy a Közgyűlés által előírt - okiratok elkészítésével.